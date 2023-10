Sucesso da Indústria Automobilística Nacional

As exportações de automóveis desempenham um papel importante na economia portuguesa. Ao longo dos anos, Portugal construiu uma forte reputação na produção de veículos de alta qualidade. Em 2022, Portugal exportou mais de 96% dos veículos produzidos, num total de mais de 300 mil veículos produzidos internamente. Esta conquista confirma a posição de Portugal como um dos players mais importantes no setor de exportação automóvel.

A indústria automobilística nacional parece estar resistindo aos problemas do setor, marcando 2022 como seu segundo melhor ano até agora.

O player mais importante da indústria automóvel nacional é a fábrica da AutoEuropa localizada em Palmela, que produziu no ano passado 231,1 mil veículos, representando 71,7% do total de veículos produzidos no país. A fábrica de Palmela é responsável pelo fabrico de modelos como o Volkswagen T-Roc e o SEAT Alhambra, que são exportados para todo o mundo.

Em seguida está a fábrica da Stellandis em Manguvalte, que fabrica veículos das marcas Peugeot e Citroën. No ano passado, a fábrica produziu um total de 77.422 veículos, incluindo modelos consagrados como o Peugeot 2008 e o Citroën Berlingo.

Em terceiro lugar está a fábrica da Renault em Kassia, especializada na fabricação de veículos comerciais leves, como o Renault Kangoo.

Além de fábricas de grandes marcas, Portugal também possui muitas pequenas e médias empresas especializadas na produção de autopeças.

Vários factores contribuem para a proeza de Portugal na indústria automóvel. A localização geográfica é sem dúvida significativa, proporcionando acesso favorável aos principais mercados europeus. As fábricas portuguesas têm feito investimentos significativos em tecnologia e qualidade. Além disso, o país possui mão de obra altamente qualificada neste setor. Uma combinação desses fatores resulta na produção eficiente de veículos de alta qualidade. Além disso, é necessário mencionar os incentivos financeiros concedidos pelo governo português às empresas estrangeiras para incentivar os investimentos neste setor.

À medida que a indústria automóvel global evolui no sentido da eletrificação e da mobilidade sustentável, Portugal deve adaptar-se a estas tendências. A produção de veículos eléctricos e a investigação de tecnologias mais sustentáveis ​​são preocupações fundamentais para as indústrias portuguesas. O objetivo é criar novas oportunidades de exportação à medida que a procura global por veículos elétricos continua a crescer.

Portugal provou ser um grande contribuidor para a indústria automóvel europeia devido à sua qualidade de fabrico, mão-de-obra altamente qualificada, forte ênfase no avanço tecnológico e compromisso com a sustentabilidade. Com uma base sólida nas exportações de automóveis, se o país continuar neste caminho, aguarda-o um futuro de crescimento e sucesso significativos.