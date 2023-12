Costco supera as estimativas de lucros do primeiro trimestre com possíveis aumentos nas taxas de adesão iminentes

Costco (COST) registrou alguns ganhos de consenso para seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024, fazendo com que suas ações subissem nas negociações de sexta-feira.

Durante o trimestre, a Costco reportou lucro ajustado por ação de US$ 3,58, superior às expectativas de Wall Street de US$ 3,41. A receita foi de US$ 57,8 bilhões, um aumento de 6% ano após ano, em comparação com as expectativas de US$ 57,71 bilhões, segundo dados da Bloomberg.

As vendas nas mesmas lojas, excluindo gás e câmbio, ficaram abaixo do esperado, prejudicadas pelo desempenho nos Estados Unidos. As vendas totais nas mesmas lojas saltaram 3,8% no quarto trimestre, em comparação com 4,3% esperados.

Nos Estados Unidos, o crescimento das vendas mesmas lojas foi de 2,0%, ante os 2,77% esperados. O Canadá superou as estimativas com um crescimento de vendas nas mesmas lojas de 6,4%, enquanto as lojas internacionais também registraram um aumento acima do esperado de 11,2%.

As ações da Costco subiram quase 5% nas negociações do meio-dia de sexta-feira.

O tráfego de pedestres é algo que deixou a equipe “agradavelmente surpresa”, disse o CFO Richard Galanti, com base no impulso ganho durante a pandemia.

“Durante os dois anos da Covid, beneficiámos de muitas maneiras de mais membros e mais volumes e não só os mantivemos, mas agora continuamos a aumentar esses níveis, por isso sentimo-nos muito afortunados nesse aspecto”, disse ele. . Em uma ligação com investidores.

Ele acrescentou que os consumidores também estão começando a voltar a comprar bens discricionários, depois de um ano difícil com o aumento das taxas de juros e o retorno dos pagamentos de empréstimos estudantis.

A gigante atacadista declarou um dividendo especial em dinheiro de US$ 15 por ação, para um pagamento total de US$ 6,7 bilhões. Esta é a quinta distribuição especial da empresa em 11 anos e será distribuída no dia 12 de janeiro.

As ações da Costco subiram quase 45% no acumulado do ano, superando facilmente o ganho de 19% do S&P 500 (^GSPC).

O analista da Cowen, Oliver Chen, disse ao Yahoo Finance Live que Costco é uma de suas principais escolhas, chamando sua própria marca Kirkland de “bastante lendária”.

Enquanto isso, o analista da Oppenheimer, Rupesh Parikh, retirou o varejista de sua classificação de melhor escolha “devido à avaliação após um desempenho superior recente significativo”.

Clientes que utilizam a área de checkout de autoatendimento em Costco, Queens, Nova York. (Lindsay Nicholson/UCG/Universal Image Group via Getty Images) (UCG via Getty Images)

Resumo de ganhos:

Aqui está o que Costco relatou em seu primeiro trimestre fiscal em comparação com as estimativas de Wall Street, de acordo com dados da Bloomberg:

Vendas líquidas: US$ 57,8 bilhões contra US$ 57,71 bilhões esperados

Lucro ajustado por ação: US$ 3,58 vs. US$ 3,41 esperados

Crescimento de vendas nas mesmas lojas: 3,8% versus 4,30% esperado Crescimento das vendas nas mesmas lojas nos EUA: 2,0% vs. 2,77% esperado Crescimento das vendas nas mesmas lojas no Canadá: 6,4% vs. 5,27% esperado – Outros países: 11,2% face aos 9,24% esperados

Crescimento das vendas no comércio eletrônico: 6,30% versus 6,10% esperado

Durante o trimestre, a empresa vendeu mais de US$ 100 milhões em 1 onça. Barras de ouro, que foram vendidas on-line por quase US$ 2.000 para membros atacadistas do clube, enquanto os consumidores procuravam investimentos alternativos.

Na teleconferência de resultados, Galanti compartilhou mais detalhes sobre o comércio eletrônico. A empresa vendia “cartões-presente eletrônicos para tudo, desde restaurantes a golfe e companhias aéreas”, disse ele.

Há até uma surpresa para os compradores ricos de última hora.

“Para os compradores de última hora, um cartão de novato autografado por Mickey Mantle de 1951, em perfeitas condições, está à venda on-line por US$ 250 mil”, disse Galanti.

O aplicativo Costco foi baixado 2,75 milhões de vezes durante o trimestre e agora tem 30,5 milhões de usuários, um aumento de 10% ano após ano. Galanti disse que o comércio eletrônico é “muito forte” e que a equipe está no meio de um plano de dois anos para aumentar sua presença online.

Esses resultados de ganhos estão chegando CEO Craig Jelinek está deixando o cargo da liderança a partir de 1º de janeiro de 2024. Ron Fatkris, que atua como diretor de operações e presidente desde fevereiro de 2022, assumirá o primeiro lugar.

“No final das contas, a realidade é que mantemos o rumo”, disse Galanti, que classificou a transição como “muito tranquila”, visto que Vacres começou no Price Club (que se fundiu com a Costco) quando tinha 17 anos. Ele está na Costco há mais de 40 anos.

No final de novembro, Costco perdeu um de seus antigos membros do conselho, Charlie Munger. O famoso investidor foi a Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B). Atua como diretor desde 1997há muito expressa seu amor pelo trabalho.

“Ele era uma lenda para mim. Ele era um grande trunfo para a Costco”, disse Jelinek ao Yahoo Finance.

Costco aumentará as taxas de adesão? Wall Street acredita que isso acontecerá em breve.

As taxas de adesão, uma importante fonte de rendimento para o retalhista grossista, foram de 1,08 mil milhões de dólares, abaixo das estimativas de Wall Street de 1,09 mil milhões de dólares. No quarto trimestre do ano fiscal de 2023, a empresa gerou US$ 1,51 bilhão em receitas de taxas de adesão.

Embora ainda não haja sinais de aumento dos preços, isso poderá acontecer em breve.

A empresa aumenta os preços a cada cinco anos e sete meses, em média. Costco aumentou as taxas de adesão pela última vez em junho de 2017, mas anunciou a mudança em março.

“Acreditamos que um aumento nas taxas de adesão provavelmente ocorrerá no próximo verão”, escreveu Michael Lasser, analista do UBS, em nota aos clientes, observando que isso não aconteceu no ano fiscal anterior para não “aumentar a pressão sobre seus clientes, cujos orçamentos são já está sob pressão.” “Pela inflação.”

Agora que a inflação está diminuindo, “é mais provável que a Costco aumente suas taxas de adesão”.

Uma assinatura Costco Gold Star custa US$ 60 anualmente, enquanto uma assinatura Executive custa US$ 120.

Ao final do primeiro trimestre, havia 72 milhões de domicílios remunerados, um aumento de 7,6% em relação ao ano anterior, e 129,5 milhões de titulares de cartão, um aumento de 7,1%.

No quarto trimestre, a empresa contava com 71 milhões de familiares remunerados e 127,9 milhões de portadores de cartão.

Quando questionado na teleconferência se a empresa aumentaria as taxas, Galanti reconheceu que o varejista “demorou um pouco mais do que o aumento médio”. Todas as variáveis ​​– fortes taxas de renovação, fortes novas inscrições, forte fidelidade – estão prestes a aumentar.

“Vou usar minha resposta alternativa, minha resposta, é uma questão de quando, não se”, concluiu Galanti. “Mas neste ponto, nos sentimos bem com o que estamos fazendo.”

Brooke DiPalma é repórter sênior do Yahoo Finance. Siga-a no Twitter em @Brooke De Palma Ou envie um e-mail para bdipalma@yahoofinance.com.

