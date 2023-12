Mercados de ações asiáticos hoje: atualizações ao vivo, dados da China

3 horas atrás

Banco privado global HSBC Projetos Um total de 75 pontos base em cortes nas taxas do Fed para 2024 e mais 75 pontos base em cortes em 2025.

Isto ocorre depois que o Federal Reserve deixou as taxas de juros inalteradas na quarta-feira, mas indicou que haveria pelo menos três cortes em 2024.

“Será um grande alívio se a Fed realmente iniciar o ciclo de flexibilização, e isso é uma boa notícia para a Ásia. Isso deverá limitar a força do dólar, o que, claro, ajuda as moedas asiáticas… a trazer de volta os fluxos de capital para a região.” Neumann, economista-chefe para a Ásia e codiretor de pesquisa global do HSBC, disse ao “Street Signs Asia” da CNBC.

Contudo, adverte Newman, “o mercado está a fazer suposições muito fortes sobre os cortes nas taxas do Fed no próximo ano, e não está claro se o Fed pode realmente cumprir a medida que está precificada”.

A Coreia do Sul, a Índia, a China e o Sudeste Asiático estarão em posição de reduzir as taxas de juro se o Fed começar a cortar as taxas no segundo trimestre de 2024, disse Newman.

-Kwik Jee Ann