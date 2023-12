A Activision Blizzard pagará cerca de US$ 54 milhões para resolver um importante processo de discriminação de gênero

Mais de dois anos após o CRD ter sido apresentado. Processo de alto perfil contra a Activision Blizzard A empresa foi acusada de discriminação generalizada de género e desigualdade salarial, e as duas partes chegaram a um acordo no valor de aproximadamente 54 milhões de dólares.

Jornal de Wall Street O acordo foi relatado pela primeira vez na sexta-feira, com o CRD publicando um Declaração em seu site Após um breve período. De acordo com o acordo, que está sujeito à aprovação judicial, a Activision Blizzard “tomará medidas adicionais para ajudar a garantir práticas justas de remuneração e promoção na empresa”, disse CRD.

Também fornecerá alívio financeiro às mulheres que foram empregadas ou contratadas pela Activision Blizzard entre 12 de outubro de 2015 e 31 de dezembro de 2020. Se aprovado, o Departamento de Direitos dos Trabalhadores afirma que cerca de US$ 45 milhões desse valor irão diretamente para os trabalhadores. fundo de liquidação de compensação. . Quaisquer fundos excedentes do acordo serão distribuídos para organizações de caridade que se concentram no avanço das mulheres nos videogames e na tecnologia, ou aquelas que promovem “conscientização sobre questões de igualdade de gênero no local de trabalho”.

O CRD entrou com a ação sob seu título anterior, Departamento de Emprego e Habitação Justos da Califórnia, em 2021, após uma investigação de dois anos sobre a Activision Blizzard. O processo acusou a Activision Blizzard de inúmeras violações da Lei de Igualdade Salarial e da Lei de Emprego e Habitação Justa da Califórnia, incluindo a promoção de uma cultura de “meninos de fraternidade” na qual as mulheres são frequentemente discriminadas.

A Activision Blizzard negou repetidamente e tentou fazê-lo sem sucesso A ação foi julgada improcedente em outubro de 2022 . No entanto, ganhou muita atenção e foi aparentemente um dos catalisadores por trás da Microsoft A aquisição da Activision foi concluída recentemente Suas ações caíram drasticamente.

Enquanto isso, o polêmico CEO Bobby Kotick confirmou que permanecerá no comando do criador de Call of Duty Somente até o final de 2023 Após a aquisição. O novo CEO ainda não foi anunciado.

O Wall Street Journal, citando fontes familiarizadas com a situação, informou que o regulador inicialmente buscou um valor muito maior do que o acordo alcançado com Riot Games, dezembro de 2021 . De acordo com um relatório do Wall Street Journal, em 2021 o CRD estimou o passivo da Activision Blizzard em cerca de US$ 1 bilhão.

Quando contactado pelo IGN, o CRD disse que a declaração “fala em grande parte por si mesma relativamente à natureza histórica deste acordo no valor de mais de 50 milhões de dólares, que proporcionará alívio direto e compensação às mulheres prejudicadas pelas práticas discriminatórias da empresa”.

