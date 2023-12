Corretoras de imóveis afirmam que a maioria das listagens de casas não será acessível para a família média em 2023

A maioria dos americanos não pode comprar casas à venda nos Estados Unidos, disse a corretora imobiliária Redfin em um relatório na quinta-feira.

Uma análise de listagens em 97 das áreas metropolitanas mais populosas do país descobriu que apenas 15,5% das casas à venda em 2023 eram acessíveis para a típica família americana. Isso é menor que no ano passado, quando Redfin o encontrou 21% das casas à venda eram acessíveis Para o comprador típico.

Redfin determina a acessibilidade com base em pagamentos de hipotecas estimados iguais ou inferiores a 30% da renda média mensal dos residentes no condado local.

A Redfin não é a única imobiliária a apontar problemas de acessibilidade habitacional. No início deste ano, a Associação Nacional de Corretores de Imóveis disse que famílias de renda média, ou famílias com renda anual de até US$ 75.000, Ele só consegue lidar com 23% De casas à venda nos Estados Unidos

Pesquisadores do provedor de dados imobiliários ATTOM examinaram os preços médios das casas em cerca de 575 condados dos EUA no ano passado e descobriram que Preços de casas Em 99% dessas áreas estavam fora do alcance da pessoa com rendimento médio, que a ATTOM definiu como alguém que ganha 71.214 dólares por ano.

O que impulsiona os problemas de acessibilidade?

As casas estavam em Falta de oferta este ano. Em junho, Realtor.com disse que o número de casas à venda em 2023 caiu em 21 das 50 maiores áreas metropolitanas em comparação com o mesmo período do ano passado.

As taxas hipotecárias mais elevadas este ano também levaram menos proprietários a listar as suas propriedades, porque temiam ter de comprar uma casa nova a uma taxa de juro de 7% ou superior – mais do dobro da taxa habitual durante a pandemia. MoneyWatch mencionado. Estoques apertados significam que os compradores estão competindo por uma seleção limitada de imóveis, elevando os preços.

As casas serão acessíveis em 2024?

Há boas notícias no próximo ano. Inventário de habitação Aumentou 7,5% ano a ano em novembro, de acordo com Realtor.com. Com mais casas no mercado, há mais concorrência, o que pode levar a preços mais baixos das casas.

As taxas de hipoteca estão caindo lentamente depois de atingir mínimos recordes neste outono O nível mais alto Em mais de duas décadas. A taxa de juros das hipotecas de 30 anos permaneceu abaixo de 7% pela segunda semana consecutiva. Freddie Mac Ele disse quinta-feira. A tendência de baixa ocorre após 17 semanas consecutivas acima de 7%.

“As baixas taxas de juros estão trazendo de volta ao mercado potenciais compradores de casas que antes esperavam à margem, e as construtoras já estão começando a sentir os efeitos positivos”, disse Freddie Mac. “Um aumento na confiança dos construtores residenciais, seguido pela construção de novas casas atingindo o seu nível mais alto desde maio, indica uma resposta para atender ao aumento da demanda, uma vez que o estoque existente permanece baixo.”

