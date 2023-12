O jogo acabou para o Hyperloop One

Hyperloop One, a empresa de transporte futurista (caso você tenha esquecido) que prometia transportar passageiros e carga em tubos de vácuo na velocidade de um avião a jato de uma cidade para outra, está oficialmente morta – mas desta vez é de verdade. de acordo com Bloomberga empresa há muito sitiada fechará oficialmente suas portas em 31 de dezembro.

Foi tudo um sonho febril e maluco, e muito caro na época. Elon Musk apresentou a sua ideia original no seu “Alpha Paper” em 2013, que postulava que cápsulas aerodinâmicas cheias de passageiros ou carga poderiam ser transportadas, ao estilo Jetsons, através de tubos a velocidades de até 760 mph de e para as cidades. Ele o descreveu como o “quinto meio de transporte”, com um cenário de sonho que seria de Los Angeles a São Francisco, e de Nova York a DC, em 30 minutos, o que acabaria por mudar nossas vidas e nosso trabalho.

Embora cientistas e engenheiros (reais) tenham desmascarado o projeto como altamente improvável, independentemente disso, a ideia de Musk provou ser irresistível. Em 2014, o Hyperloop One arrecadou centenas de milhões de dólares e mais tarde desperdiçou o desenvolvimento de sua visão, que passou por diversas iterações ao longo dos anos. O bilionário do Virgin Group, Richard Branson, trouxe seu peso financeiro para a empresa em 2017, trazendo US$ 350 milhões em investimentos ao lado da empresa de logística DP World, com sede em Dubai, mas esse dinheiro foi rapidamente gasto.

Também houve outros obstáculos no caminho: o cofundador Shervin Pishevar foi forçado a renunciar devido a alegações de má conduta sexual por parte de várias mulheres. Além disso, Branson criticou veementemente a Arábia Saudita após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. A Arábia Saudita interrompeu seus planos com a empresa e Branson então deixou o cargo de presidente.

Em 2020, a empresa realizou seu primeiro e único teste com passageiros humanos, utilizando um pod Hyperloop, mas ficou aquém das expectativas, atingindo velocidades de apenas 160 quilômetros por hora. A pandemia não ajudou muito a situação, pois os fundadores e executivos retiraram-se rapidamente.

O Hyperloop One então abandonou a ideia de enviar pessoas em cápsulas para se concentrar no transporte marítimo em 2022 – e a DP World claramente não teve um papel pequeno nessa decisão. A empresa retirou o título da Virgin e reduziu pela metade o quadro de 200 funcionários. A DP World detém agora os direitos de propriedade intelectual e todos os ativos físicos, incluindo a pista de testes fora de Las Vegas e todos os equipamentos, que serão todos vendidos, segundo a Reuters. Bloomberg.

Quanto ao ideal, o túnel de teste de Musk foi transformado em estacionamento e ainda não existe hyperloop em grande escala no mundo. A Boring Company ainda está cavando túneis em Las Vegas, mas não para viagens futuras, mas para carros Tesla movidos por humanos que viajam a 35 mph de e para centros de convenções.

Fonte da imagem: Wikimedia Commons, imagem de Z22 E licenciado sob CCP-SA 4.0