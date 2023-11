Lisboa, 24 de novembro de 2023 /PRNewswire/ — Rotas de PortugalQuinta do Lago – Portugal Oferece melhor valor para quem procura uma casa de quatro quartos em comparação com outras localidades Europapara nós, CanadáInglaterra, Hong Kong E muitos outros destinos populares em todo o mundo, de acordo com uma nova pesquisa Índice do mercado imobiliário.

Uma propriedade média de quatro quartos Portugal Custou 300.000 euros, menos de metade do valor de uma propriedade comparável vendida por 650.000 euros no Reino Unido. Propriedade de tamanho semelhante em América Custa € 620.000 Canadá 850.000€, em Hong Kong 3.000.000€, em França 450.000€ e em Alemanha 400.000€.

“Imobiliária Portugal “Representa sempre uma fantástica relação qualidade/preço, e estes números sublinham isso”, disse um porta-voz da Portugal Pathways, uma empresa focada em ajudar indivíduos ricos e as suas famílias a melhorar a sua deslocalização ou estratégia de vida. Portugal. “Apesar do investimento significativo em propriedades na última década, o mercado imobiliário ainda oferece oportunidades interessantes.”

Portugal Tem um longo litoral, paisagens exuberantes, cidades vibrantes e mais de 300 dias de sol.

“Preços imobiliários Portugal Prevê-se que continue a aumentar até 2024 devido à baixa oferta e à elevada procura por parte de estrangeiros e investidores abastados. No entanto, as propriedades ainda oferecem uma fantástica relação qualidade/preço em comparação com outros grandes mercados imobiliários internacionais – que deverão atrair milhares de investidores ricos. de Portugal O mercado imobiliário permanecerá dinâmico pelo menos até 2025”, disse ele Amanda Collisonno Índice do mercado imobiliário.

Sobre as rotas de Portugal

Rotas de Portugal Uma empresa focada em ajudar indivíduos ricos e suas famílias a melhorar sua mudança ou estratégia de moradia Portugal. A empresa oferece uma variedade de serviços, incluindo:

Consultoria patrimonial e de realocação

Assistência em imigração e vistos

Apoio à gestão fiscal e patrimonial

Serviços de concierge de estilo de vida e Forex

