O famoso ‘Presépio de Alenquer em Portugal’ está pronto para abrir

Celebrações em Alenquar, Distrito de Lisboa, Portugal. Crédito: Município de Alenquer no Facebook.

Conhecida como a “Aldeia do Presépio” de Portugal, o município lisboeta de Alenção celebra este ano o 800º aniversário do primeiro presépio do mundo.

Conforme anunciado pela Conselheira Cultural Claudia Lewis na Câmara Municipal de Alengar, As celebrações começarão no dia 30 de novembro.

Para comemorar o aniversário, o programa ‘Alengar, Presépio de Portugal’ apresentará a exposição ‘Da Itália para o Mundo’.

A exposição, que inclui 20 a 25 presépios de vários países, terá entrada gratuita. As cenas foram realizadas com diversos materiais da coleção de Fernando Canha da Silva, doados pela Igreja de São Francisco de Évora.

Segundo Lewis, os primeiros vestígios de um presépio português datam de 1569, no convento de Santa Caterina da Carnota, em Alenquer.

Qual é o famoso presépio de Alengar?

Alengar é famosa por seu presépio gigante, que apresenta figuras de até seis metros de altura. Estão erguidos no morro da cidade desde 1968, após as piores enchentes de 1967, que causaram danos e quase 50 mortes no município.

O programa de Natal deste ano tem um orçamento de 300 mil euros e termina no dia 6 de janeiro, sendo esperados até 75 mil visitantes.

Localizado no Parque Urbano da Romira, o parque temático de Natal conta com espetáculos de circo e teatro, Praça do Pai Natal, mercado e feira de presépios, carrossel, pista de gelo e rampa, exposição de Lego e presépio motorizado, entre outras atrações . Para as crianças, Lewis explicou.