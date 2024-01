Como se manter saudável durante a temporada de resfriados, gripes e COVID-19

Tempo estimado de leitura: 3-4 minutos

WASHINGTON — O inverno chegou, trazendo a série habitual de sintomas — tosse, congestão nasal, fadiga, febre — e este ano, uma nova variante do coronavírus (COVID-19) está dominando o placar.

O coronavírus (COVID-19) lidera em hospitalizações entre vírus respiratórios, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Na semana passada, 25 estados dos EUA registaram níveis elevados ou muito elevados de doenças respiratórias acompanhadas de febre, tosse e outros sintomas. Isso representa uma queda em relação aos 37 estados da semana anterior, disse o CDC.

Desde o início de Outubro de 2023, registaram-se pelo menos 16 milhões de doenças, 180.000 hospitalizações e 11.000 mortes por gripe até agora nesta temporada. O CDC disse que 47 crianças morreram de gripe.

Janeiro pode ser o pior mês para estas doenças. À medida que as taxas de vacinação diminuem, o que pode fazer para se proteger dos vírus respiratórios, incluindo a gripe, a COVID-19 e o vírus sincicial respiratório?

Voltar à rotina

A lavagem das mãos continua a ser essencial para limitar a propagação de infecções virais. Não tenha pressa na banheira. Vinte segundos são recomendados. Se você se sentir bobo cantando “Parabéns” duas vezes enquanto esfrega a pele com água e sabão, conte até 20 lentamente.

Use um desinfetante para as mãos com álcool 60% quando não tiver acesso a água e sabão.

Use também máscara em locais lotados. Aumente a ventilação em seu local de trabalho e em casa.

Ainda não é tarde para se vacinar

Nos Estados Unidos, apenas 17% das pessoas elegíveis receberam a vacina contra a COVID-19 actualizada, que proporciona uma boa protecção contra a variante JN.1, agora dominante.

Ainda não é tarde para arregaçar as mangas. Enquanto estiver fazendo isso, certifique-se de tomar sua vacina anual contra a gripe. Pessoas com 60 anos de idade ou mais podem querer tomar a vacina contra o VSR, que também é recomendada durante a gravidez para prevenir o VSR em bebês.

Crianças em casa

As crianças pequenas parecem pegar todos os germes ao seu redor. Seus pais podem evitar contrair a doença?

Jennifer Soni, da Escola de Enfermagem da Universidade de Washington, em Seattle, disse que as crianças nesta época do ano ficam em espaços fechados com outras crianças, tocando nos mesmos brinquedos e superfícies. Alguns não aprenderam a disfarçar a tosse e simplesmente não foram expostos a muitas doenças, por isso o seu sistema imunitário ainda está em desenvolvimento.

É importante cuidar de si mesmo se você é pai ou cuidador de crianças pequenas, disse Sonny, que foi ex-presidente da Associação Nacional de Enfermeiros Pediátricos.

“Sabemos que se você estiver privado de sono, desidratado ou sob muito estresse, isso pode comprometer sua função imunológica”, disse Soni.

Ela acrescentou que ter filhos pequenos é muito difícil, “por isso todos estes conselhos devem ser interpretados no contexto da realidade”. “Apesar de fazer tudo certo, as crianças ainda ficam resfriadas.”

Uma observação especial se o seu filho estiver doente: é uma boa ideia ter soro fisiológico e uma injeção em casa. Eles podem ser usados ​​para remover o muco das narinas pequenas.

“Coloque algumas gotas de solução salina em uma narina e aspire e depois aspire do outro lado”, disse Soni. “Fazer isso antes de comer e dormir vai ajudar muito.”

Um kit caseiro para crianças também pode incluir paracetamol ou ibuprofeno para febre, lenços de papel para coriza e água engarrafada em copinhos para se manter hidratado.

Teste para tratamento

Se você ficar doente, o teste imediato pode ajudar a determinar se você está com COVID-19 ou gripe. É importante saber se você precisa de um dos medicamentos que podem ajudar a prevenir doenças graves: Baxlovid para COVID-19 e Tamiflu para gripe.

Se você não tiver um kit de teste em casa, encontre um local de teste para tratar em uma farmácia ou centro de saúde perto de sua casa. Há também um programa de testes domiciliares gratuitos para adultos que não têm seguro de saúde ou dependem de seguro saúde do governo.

O Departamento de Saúde e Ciência da Associated Press recebe apoio do Grupo de Mídia de Ciência e Educação do Howard Hughes Medical Institute. A Associated Press é a única responsável por todo o conteúdo.

