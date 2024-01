Um pequeno asteróide atinge a Terra sobre a Alemanha durante a noite

Aqui está o vídeo completo do asteróide #SAR2736um objeto com cerca de 1 metro de altura, quebrou cerca de 50 metros a oeste #Blaine, #AlemanhaAlguns meteoritos podem ter caído na Terra. Crédito do vídeo: https://t.co/72o6ZzPNz8 pic.twitter.com/PA73dkqid1 -Dennis Vida (@meteordoc) 21 de janeiro de 2024

Um pequeno asteróide atingiu a Terra durante a noite, iluminando os céus da Alemanha.

Um pequeno asteróide atingirá a Terra em 21 de janeiro de 2024

Nas últimas horas da noite de 21 de janeiro de 2024 – 90 minutos antes do impacto nos céus europeus – NASA Ele disse Um pequeno asteróide atingirá a atmosfera da Terra. E ela bateu nela. A rocha espacial atingiu a tempo sobre Berlim Ocidental, Alemanha. O asteróide tinha apenas cerca de 1 metro (3 pés) de diâmetro. Não representou nenhum perigo para as pessoas no terreno. Porém, é possível que o asteroide tenha espalhado pequenos meteoritos pela paisagem.

Nas horas que se seguiram, imagens da bola de fogo nos céus da Alemanha apareceram nas redes sociais.

Caçador de asteróides Christian Sarnitsky Em Budapeste, na Hungria, o asteróide foi descoberto pouco antes do impacto. Sarnitsky tornou-se famoso por descobertas de última hora como esta, incluindo descobertas de um asteroide que caiu sobre a França em 2023 e outro que atingiu o Oceano Ártico em 2022.

O pequeno asteróide recebeu a designação preliminar Sar2736. Então o Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional deu-lhe a designação oficial de 2024 BX1.

Vídeos de impacto de asteroides

Ao passar pela atmosfera terrestre, o pequeno asteroide apareceu como uma bola de fogo, ou seja, um meteoro ou estrela cadente extremamente brilhante.

Vista de Praga #SAR2736: Um planeta menor entra na atmosfera da Terra em 21 de janeiro de 2024 às 00:32 UTC. pic.twitter.com/KXDnBvzmGX -Hanji Tan (@HonkitTan) 21 de janeiro de 2024

Outra foto *incrível* do pequeno asteróide em chamas sobre a Alemanha momentos atrás – uau. pic.twitter.com/OGl0GuWGe6 -Dr.Robin George Andrews??? (@SquigglyVolcano) 21 de janeiro de 2024

Notícias sobre o impacto iminente

As redes sociais iluminaram-se com relatos do impacto iminente na noite de sábado (para as Américas) e na manhã de domingo (para a Europa).

Alerta: Um pequeno e inofensivo asteroide em forma de bola de fogo se desintegrará a oeste de Berlim, perto de Nyonhausen, às 1h32 CET. Os moderadores verão se estiver claro! – NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) 21 de janeiro de 2024

O local de impacto nominal mais recente é cerca de 50 km a oeste de Berlim, entre 00h30 e 00h35 UTC (01h30 – 01h35 CET). -Dennis Vida (@meteordoc) 20 de janeiro de 2024

– Depois de capturar a bola de fogo, tire uma foto de longa exposição das estrelas após registrar a bola de fogo.

– Registre a hora exata da gravação. Visita https://t.co/ZnxfG2GKex E tire uma foto do site. -Dennis Vida (@meteordoc) 20 de janeiro de 2024

Resumindo: um pequeno asteróide atingiu a atmosfera da Terra sobre a Alemanha na manhã de 21 de janeiro de 2024.