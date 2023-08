Espera-se que todos os modelos do iPhone 15 deste ano adotem portas USB-C pela primeira vez e, embora o USB-C tenha muitas vantagens sobre o Lightning, outro boato hoje indica que os modelos padrão do iPhone 15 e iPhone 15 Plus da Apple provavelmente não terão qualquer aumento nas velocidades de transferência de dados após a transição.



de acordo com o vazador Magon Booque anteriormente compartilhou detalhes sobre os novos cabos da Apple, os cabos USB-C nas caixas do iPhone 15 já estão limitados a velocidades de transferência de dados USB 2.0 de 480 Mbps, que é a mesma velocidade do Lightning.

Por outro lado, os rumores convergem sobre ambos os modelos do iPhone 15 Pro, que suportam maiores velocidades de transferência via USB-C. Segundo o analista da Apple, Ming-Chi Kuo, os modelos do iPhone 15 Pro suportarão USB 3.2 ou Thunderbolt 3 “pelo menos”. Para efeito de comparação, o iPad Pro possui uma porta Thunderbolt para velocidades de transferência de até 40 Gbps, enquanto os iPads básicos têm uma porta USB-C limitada a apenas 480 Mbps.

E com velocidades de transferência de dados mais altas, os modelos do iPhone 15 Pro serão capazes de transferir vídeos e outros tipos de arquivos muito mais rápido do que o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus.

Cada iPhone 15 incluirá um cabo de carregamento USB-C trançado na caixa que é mais grosso (ou seja, mais durável) e 50% mais longo do que o cabo Lightning que vem com os modelos atuais de iPhone, de acordo com os relatórios. Há rumores de que os cabos também combinam com possíveis novas cores para o iPhone, chegando pelo menos em preto, branco, amarelo, azul e laranja.