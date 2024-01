Como obter o Klink no Pokémon Go e ele pode ser brilhante?

Aqui está um resumo de como os jogadores de Pokémon Go podem obter o Klink do tipo Steel no Pokémon Go, bem como como evoluí-lo e se é possível encontrar uma versão brilhante dele.

A região de Pokémon de Unova trouxe consigo muitos Pokémon interessantes e poderosos. Um desses Pokémon é Klinklang, a forma evolutiva final do Klink do tipo Steel da Geração 5.

Mas, a criatura do tipo Steel está disponível no Pokémon Go? A resposta é sim, mas como alguém que joga o jogo para celular pode encontrá-lo?

Isso é o que Pokémon Go Os treinadores devem saber sobre o Gear Pokémon, incluindo como e onde encontrá-lo, como ele evolui e se existe uma versão Shiny no jogo para celular.

Como obter o Klink no Pokémon Go

Klink pode ser encontrado na natureza em Pokémon Go. Fique atento também a quaisquer ataques dos quais Klink possa participar no futuro.

Tradicionalmente, a Niantic muda os Pokémon que aparecem a cada temporada. A partir da Temporada das Jornadas Eternas, o tipo Aço pode ser encontrado nas cidades.

Como evoluir Klink para Klinklang no Pokémon Go

Existem três Pokémon na série evolucionária Klink: Same, Klang e Klinklang.

Para evoluir Klink para Klang, os jogadores de Pokémon Go precisarão 25 doces. Para converter Klang em Klinklang, 100 doces Você vai precisar.

O Klink pode brilhar no Pokémon Go?

Sim, uma versão brilhante do tipo Steel pode ser encontrada no Pokémon Go.

READ PS Portal Unboxing nos dá uma primeira olhada no PS5 portátil da Sony

Os treinadores podem encontrar sua versão Shiny, junto com sua versão regular, na natureza.

