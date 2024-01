Como o recurso IOS 17.3 Stolen Device Protection pode economizar dinheiro e estresse

Apple permite downloads fora da App Store A Apple permitirá que os clientes baixem software de fora da App Store pela primeira vez, em uma revisão histórica de suas ofertas de iOS, Safari e App Store na União Europeia. Bloomberg

A última atualização de software da Apple – 17.3 – possui um recurso importante que você precisa parar tudo o que estiver fazendo para mudar neste momento.

é chamado Proteja dispositivos roubadosEmbora o crime específico do qual protege possa ser “cru“, de acordo com a Apple, dois jornalistas de tecnologia e milhares de vítimas que perderam milhões de dólares discordam.

“Em muitos fins de semana, acordo com e-mails de vítimas me dizendo que exatamente isso aconteceu com elas. “Eles perderam décadas de fotos e economias de uma vida, e ficaram chocados porque seu iPhone não estava tão protegido quanto pensavam”, colunista Tecnologia Pessoal Sênior no The Wall Street Journal. Joana Stern Ele me contou em uma entrevista por telefone.

Stern e seu colega Nicole Nguyen Passei o último ano relatando um crime crescente em todo o mundo: ladrões estão explorando vulnerabilidades no software da Apple – e da humanidade.

Os golpistas pedem que alguém revele sua senha – muitas vezes atacam pessoas em bares e fingem querer compartilhar contatos – ou podem filmar alguém desbloqueando seu telefone. No momento em que obtêm a senha, eles também pegam o telefone.

Quando as vítimas percebem que seus telefones sumiram, elas já os desligaram e a onda de crimes está bem encaminhada.

“Esse foi um truque muito fácil. 'Pegue a senha, pegue o telefone, pegue o dinheiro'”, explica Stern. “US$ 10.000 é o valor mínimo normalmente levado [from one victim], com o máximo sendo cerca de US$ 50.000 de um único telefone roubado. Stern também disse que recentemente este crime de engenharia social tem como alvo um número crescente de idosos.

“Não conhecemos estatísticas precisas sobre isso [crime]“Mas conversei com autoridades em cidades ao redor do mundo que dizem: 'Isso se tornou um grande problema e não sabemos o que fazer a respeito'”, acrescenta Stern.

Embora a aplicação da lei possa não conseguir desacelerar esta nova onda de sequestros e apreensões, o mais recente da Apple Proteja dispositivos roubados A vantagem certamente pode. “Não há nada a perder se você ligá-lo”, concorda Stern.

Como ativar a proteção de dispositivo roubado

Certifique-se de que seu iPhone esteja executando o sistema operacional mais recente 17.3. A maneira mais fácil de verificar é ir em Ajustes > Geral > Atualização de Software.

A partir daqui, vá para as configurações. Comece digitando “proteger dispositivo roubado” na barra de pesquisa na parte superior da tela. Você deverá ver a opção de clicar nele imediatamente. Então a Apple diz:

Mesmo se você tiverAtualizações automáticas“Com o botão ativado, muitas vezes você precisa acessar as configurações e tocar nele manualmente para pressioná-lo. (Não sei exatamente por que, mas todo mundo que conheço tem que fazer isso manualmente, mesmo tendo esse recurso “ligado”).

Em um iPhone com Face ID: Toque em ID facial e senha e digite sua senha.

Em um iPhone com botão Home: Toque em Touch ID e senha e digite sua senha.

Role para baixo até a seção Proteção de dispositivo roubado e toque em Ativar proteção.Observação: Se você não vir a seção Proteção de Dispositivo Roubado, talvez seja necessário contratando mais alto ID facial ou ID de contato Primeiramente.

O que essa nova configuração faz?

Depois que esse recurso estiver ativado, o ladrão não poderá entrar e encerrar sua conta. Seu iPhone agora requer autenticação adicional para acessar algumas informações. Ele também evita certas alterações caso detecte que você não está em um local confiável, como sua casa ou escritório.

Nesse caso, a Apple observa que você deve se autenticar com Face ID ou Touch ID antes de poder realizar determinadas ações, incluindo:

Use senhas ou chaves de acesso salvas no Keychain

Use métodos de pagamento salvos no Safari (preenchimento automático)

Desligue o modo perdido

Apague todo o conteúdo e configurações

Solicite um novo Apple Card

Veja o número do seu Apple Card virtual

Realize algumas ações do Apple Cash e Savings na Wallet (por exemplo, Apple Cash ou transferências de poupança)

Use seu iPhone para configurar um novo dispositivo (por exemplo, Início Rápido)

Para garantir que o seu iPhone reconheça locais amigáveis, volte para Configurações > Privacidade e segurança > Serviços de localização > e role para baixo até Serviços do sistema > Locais importantes. Certifique-se de que esteja “LIGADO”.

Existe algum motivo para não usar proteção para dispositivos roubados?

O único momento em que pode ser difícil ativar esse recurso é quando você deseja se livrar do telefone atual e atualizar para o próximo. Você terá que esperar uma hora antes de fazer essa alteração.

Embora nada disto seja prova de fracasso, é um excelente passo para abrandar esta tendência crescente de criminalidade. Muitas pessoas pensam que só porque estão usando um dispositivo Apple ele não pode ser hackeado, roubado ou fraudado.

Embora a Apple tenha um desempenho melhor em segurança do que a maioria das outras empresas, ela diz isso “Trabalhe incansavelmente Todos os dias para proteger todos os nossos usuários contra ameaças novas e emergentes. Nós – jornalistas como Stern, e na verdade todos nós – precisamos insistir para que eles permaneçam fiéis à sua palavra de que “[Apple] “Continuaremos a desenvolver proteções para ajudar a manter as contas dos usuários seguras.”

Jennifer Jolie Ele é colunista de tecnologia de consumo vencedor do Emmy e correspondente no ar. As opiniões e opiniões expressas nesta coluna são de responsabilidade do autor e não refletem necessariamente as opiniões do USA TODAY. Ligue para ela JJ@Techish.com.