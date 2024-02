Como o Ano Novo Lunar é comemorado em todo o mundo

BMilhões de pessoas começaram a celebração de 15 dias do Ano Novo Lunar, marcada por numerosos confetes vermelhos, lanternas chinesas e faixas que decoram casas e empresas.

O Ano Novo Lunar é um dos feriados mais populares na China, embora seja celebrado em todo o continente asiático e em grupos de comunidades étnicas em todo o mundo. O feriado marca a chegada da primavera e o início de um novo ano de acordo com o calendário lunar-solar em uma celebração De volta a Tradição agrícola chinesa.

Todos os anos, o feriado, também conhecido como Festival da Primavera, começa na segunda lua nova após o solstício de inverno. Em 2024, a comemoração cai no sábado, 10 de fevereiro, e marca o Ano do Dragão. (Existem 12 animais diferentes no zodíaco chinês – Rato, Boi, Tigre, Coelho, Cobra, Cavalo, Ovelha, Macaco, Galo, Cão, Dragão e Porco – cada um dos quais determinará o caráter e a fortuna daqueles nascidos durante esse período. ano.)

Os dragões têm especial importância na China. Eles são o único animal mítico do zodíaco, e esta criatura simboliza em grande parte sorte, força, ambição e magia.

Veja como as comunidades ao redor do mundo estão comemorando.

Como a China celebra o Ano Novo Lunar

No segundo país mais populoso do mundo, os chineses locais reuniram-se, juntamente com turistas, para celebrar o feriado soltando fogos de artifício.

Diz a lenda antiga que a tradição protege contra os espíritos malignos, assustando especificamente o monstro mítico Nian, que supostamente faria isso. Ele saiu de casa No fundo do mar para se alimentar de gente e gado nas aldeias no início do ano novo. Isso até que um velho percebeu que poderia assustar Nian Queimando bambu (Parecem fogos de artifício), acender velas ou qualquer luz brilhante e colar decorações vermelhas nas portas.

Desde então, a tradição persistiu, levando as pessoas a acender velas vermelhas nos templos e a organizar fogos de artifício coloridos na véspera do Ano Novo Chinês. Algumas celebrações foram abafadas Proibir fogos de artifício Centenas de comunidades urbanas na China, onde os legisladores citaram a poluição e os riscos de segurança como motivo para a proibição.

Moradores e turistas soltaram fogos de artifício para dar as boas-vindas ao Ano Novo Chinês no Lago Luoma, em Suqian, província de Jiangsu, leste da China, em 9 de fevereiro de 2024. CFOTO/Publicação Futura – Getty Images

Como os Estados Unidos celebram o Ano Novo Lunar

Mais longe, as comunidades asiáticas nos Estados Unidos também celebram esta feliz ocasião.

As celebrações são especialmente proeminentes na Califórnia O país com o maior número de imigrantes chineses, embora Nova Iorque também tenha uma grande população.

O Golden State celebra o feriado com festivais com danças de leões e exibições de artes florais em San Marino, e o tão aguardado Desfile do Dragão Dourado do Ano Novo Lunar em Los Angeles. mais do que 100.000 espectadores Espera-se que eles compareçam ao referido show que aconteceu Por 124 anos.

Outras comunidades, como a comunidade do Parque Monterey, estão a recuperar da dor da tragédia ao assinalarem o aniversário de um ano do tiroteio que deixou 11 mortos e mais nove mortos num estúdio de dança local durante as celebrações do Ano Novo Lunar.

As pessoas celebram o Ano Novo Lunar do Dragão nas ruas da Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos, em 10 de fevereiro de 2024. Wolfgang Schwann-Getty Images

Celebrações do Ano Novo Lunar na Indonésia

Na Indonésia, as famílias tradicionalmente vão ao templo local Marcando o começo Ano Novo Lunar. Alguns templos existem há séculos, como o Templo Yin Di Yuan na capital, Jacarta, que foi construído em 1650. Os centros religiosos são geralmente decorados com lanternas vermelhas e grandes velas vermelhas.

Existem outros eventos culturais divertidos, como danças do leão, música e apresentações criativas em Semarang. Outros festivais são uma mistura da cultura chinesa e javanesa, como o Festival Grebeg Sudero em Solo, localizado na província de Java Central. As celebrações de Grebeg têm grandes exibições de frutas, vegetais ou bolos em forma de cone “Luta” de espectadores, De acordo com o site de turismo da Indonésia. Este costume deriva dos ensinamentos javaneses que enfatizam que as pessoas devem ganhar o que comem.

Uma equipe de dança do dragão se apresenta durante o primeiro dia do Ano Novo Lunar em Denpasar, na ilha turística indonésia de Bali, em 10 de fevereiro de 2024. Sonny Tembilaka – Getty Images

Como o Reino Unido celebra o Ano Novo Lunar

A Associação de Chinatown de Londres é Organize um desfile Em homenagem ao feriado, marcado para domingo, 11 de fevereiro. As festividades passarão por Chinatown, trazendo dançarinos de dragão tradicionais à Trafalgar Square para começar. Os espectadores também poderão desfrutar de deliciosas apresentações de comida, ópera e artes marciais.

“No início do Ano do Dragão, gostaria de agradecer às comunidades do Leste e do Sudeste Asiático de Londres por tudo o que contribuem para a nossa cidade”, escreveu o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan. Em uma postagem no X (antigo Twitter). “Desejo a todos – e a todos os que celebram na nossa capital e em todo o mundo – um Feliz Ano Novo Lunar.”