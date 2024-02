Imran Khan x Nawaz Sharif vai para super após resultados da pesquisa no Paquistão

Imran Khan, que está preso e proibido de disputar as eleições, conseguiu chegar às manchetes, já que candidatos independentes que apoiavam o seu partido paquistanês Tehreek-e-Insaf conquistaram 102 assentos.

Mas o partido ainda está a 31 assentos da marca da maioria necessária para formar um governo. Os resultados das oito cadeiras ainda não foram anunciados.

A Comissão Eleitoral do Paquistão atribuiu o atraso a problemas de Internet, que fizeram com que as assembleias de voto enfrentassem dificuldades na transmissão dos resultados.

A Liga Muçulmana do Paquistão, liderada por Nawaz Sharif, que é apoiada pelo exército e é o candidato mais provável para vencer as eleições, consegue obter apenas 73 assentos no parlamento de 266 assentos. O Partido Popular do Paquistão, liderado por Bilawal Bhutto Zardari, conquistou 54 cadeiras.

Tanto Khan como o ex-três vezes primeiro-ministro Nawaz Sharif declararam vitória ontem, aumentando a incerteza sobre quem formará o próximo governo num momento em que é necessária uma acção política rápida para enfrentar múltiplos desafios.

O forte desempenho dos independentes indica a contínua popularidade do antigo primeiro-ministro Imran Khan entre os 241 milhões de habitantes do país, muitos dos quais lutam para sobreviver num contexto de taxa de inflação mais rápida da Ásia.

Vários independentes, apoiados pelo Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI), alegaram fraude nos resultados eleitorais e moveram o Supremo Tribunal. De acordo com relatos da mídia local, vários candidatos poderão ir a tribunal nos próximos dias alegando que as votações foram fraudadas.

O PTI também deverá lançar hoje protestos em todo o país, uma vez que os resultados finais das eleições ainda não foram anunciados.

Gohar Khan, presidente do PTI, apelou a “todas as instituições” no Paquistão para respeitarem o mandato do seu partido. Ele disse numa conferência de imprensa que se os resultados eleitorais completos não forem publicados até sábado à noite, o partido organizará protestos pacíficos hoje fora dos escritórios do governo, anunciando os resultados eleitorais em todo o país.