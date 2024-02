O Morgan Stanley supostamente cortará centenas de empregos em sua divisão de gestão de patrimônio

um trabalho

O Morgan Stanley irá supostamente reduzir o número de centenas de banqueiros na sua divisão de gestão de fortunas, numa medida de redução de custos implementada pelo novo CEO da empresa de Wall Street, Ted Beck.

A empresa planeja reduzir o número de diretores executivos e outros funcionários que não lidam com clientes, segundo o Wall Street Journal. quem foi o primeiro a relatar as demissões planejadas.

Os cortes esperados deverão afetar menos de 1% do departamento, que tem quase 40 mil trabalhadores, segundo o The Journal.

As demissões são o primeiro grande anúncio que o banco fez sob o comando do novo CEO, Ted Beck. Reuters

No trimestre mais recente, a receita da unidade de gestão de fortunas do Morgan Stanley permaneceu estável em comparação com o ano anterior, e a previsão de margem de prazo médio da empresa foi inferior ao esperado por alguns analistas.

A unidade de gestão de fortunas tornou-se uma fonte significativa de dinheiro para o banco depois de ter feito grandes aquisições, incluindo Eaton Vance e E*Trade, sob o comando do ex-CEO James Gorman.

As demissões – as mais recentes de uma série de empresas de Wall Street desde o ano passado – estão sendo implementadas devido às demissões decorrentes da aquisição da E*Trade por US$ 13 bilhões em 2020, disseram fontes ao jornal.

Depois de absorver o E*Trade, a unidade de gestão de fortunas supervisiona agora cerca de 5 biliões de dólares em activos – o que representa cerca de metade da receita total do banco.

A unidade ajudou a tornar o Morgan Stanley menos dependente dos seus pilares tradicionais de negociação e banca de investimento, cujas receitas podem ser voláteis.

No mês passado, o novo CEO do banco, Ted Beck, reiterou a meta estabelecida por Gorman, que é atingir US$ 10 trilhões em ativos sob gestão.

O Morgan Stanley não quis comentar.

O preço das ações da empresa ficou estável na quarta-feira.

A decisão de cortar custos será a primeira grande jogada de Beck desde que assumiu a Gorman no início do ano.

Gorman dirigiu o banco após a crise financeira de 2008 e ocupou o cargo principal por mais de uma década. Ele permanece CEO do Morgan Stanley.

Antes de ser nomeado CEO, Beck, 54, desenvolveu uma reputação de CEO falante que adorava festas, informou o Post anteriormente.

Ele passou três décadas na empresa e chefiou a divisão de Valores Mobiliários Institucionais, sede da unidade bancária de investimento e negociação do banco.

O último relatório trimestral do banco mostrou que o número de funcionários do banco chegava a cerca de 80 mil funcionários até o final do ano passado.

Os lucros do banco no quarto trimestre foram atingidos, com o lucro líquido caindo para US$ 1,5 bilhão nos três meses encerrados em 31 de dezembro.

Um ano antes, o Morgan Stanley reportou lucro líquido de US$ 2,2 bilhões.

Os resultados do quarto trimestre do banco foram prejudicados por US$ 535 milhões em taxas.

Alocou 286 milhões de dólares para reabastecer o fundo de seguro de depósitos do governo, que foi esgotado pelo colapso de dois bancos regionais no ano passado.

Também exigiu US$ 249 milhões em honorários advocatícios para resolver uma investigação governamental.

Na semana passada, o Morgan Stanley concordou em pagar essa quantia para encerrar uma investigação de anos sobre a maneira como lidava com grandes negociações de ações de clientes.

