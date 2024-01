| Comentário | Portugal lidera produção de energia eólica – Len Port Portuguese American Journal

Publicado em 30 de janeiro de 2024.

Por porta lenta

Os parques eólicos em Portugal estão a bater recordes ao gerarem mais energia em 16 de janeiro do que o anterior recorde histórico, em 17 de outubro de 2023.

A energia gerada a partir do vento representava 63% da procura total de eletricidade de Portugal em 16 de janeiro, de acordo com o operador nacional da rede REN. No mesmo dia, o vento, juntamente com outras fontes renováveis, representava 88% do consumo nacional e local de eletricidade. Esta é uma conquista muito louvável na luta contra as alterações climáticas, quando muitos outros países produzem muito pouco.

Globalmente, o aumento da utilização da energia eólica e solar e os avanços na produção de hidrogénio verde são essenciais para a transição dos combustíveis fósseis. Com o aumento da capacidade offshore do Canadá, dos Estados Unidos, da China, da Índia e do Reino Unido, prevê-se que a energia eólica aumente significativamente nos principais países.

Espera-se também que os países em desenvolvimento sigam o exemplo de Portugal e adoptem rapidamente políticas de energias renováveis. Muito disto tem sido alimentado pela crescente procura de energia e pela consciência dos impactos devastadores das alterações climáticas, como acontece em países-chave.

Partes de Portugal e outras partes da União Europeia estão a sofrer secas graves ou severas. Isto acrescenta urgência a um plano da UE para melhorar a disponibilidade de água através de tecnologias de gestão, afirma a Ministra da Agricultura portuguesa, Maria do Cieu Antunes.

Diz-se que ele apresentou uma lista de propostas numa recente reunião de Ministros da Agricultura do Conselho da UE para implementar medidas para reduzir as perdas de água nos sistemas de distribuição, melhorar as infra-estruturas de armazenamento e transporte e reduzir o uso de água para uso urbano, turístico, industrial e não potável. propósitos. Investir em setores agrícolas e usinas de dessalinização.

A Comissão Europeia lançará uma iniciativa de poupança de água em março. Envolverá uma série de ações imediatas e debate público para alcançar a resiliência hídrica.

Segundo o Observatório Europeu da Seca, que é mencionado nas propostas portuguesas, cerca de 42% da Europa continental está em alerta e cerca de 8% está em alerta, uma situação preocupante que afeta particularmente os países do sul da União Europeia. Devido à escassez crônica de água.

Espera-se que as atividades futuras sejam financiadas pela Comissão da UE e por empresas privadas. Tudo isto é tranquilizador, especialmente para os agricultores, mas os utilizadores domésticos comuns de água também serão ameaçados pela redução do abastecimento e pelo aumento dos custos.

