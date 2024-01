Crescimento económico de Portugal vai acelerar no quarto trimestre – 2024-01-30

LISBOA (Reuters) – O crescimento econômico de Portugal acelerou acentuadamente para 0,8% no quarto trimestre, após um declínio de 0,2% nos três meses anteriores, levando a uma expansão anual de 2,3%, acima da previsão do governo, mostraram dados oficiais. Na terça-feira.

Na sua estimativa provisória, o Instituto Nacional de Estatística (INE) disse que o produto interno bruto aumentou 2,2% no quarto trimestre, depois de ter crescido 1,9% no terceiro trimestre, à medida que as exportações e o consumo privado aumentaram.

A procura interna contribuiu positivamente para o crescimento anual, mas menor do que no ano anterior, com um abrandamento do consumo privado e do investimento, disse o INE. A procura externa líquida também contribuiu positivamente, principalmente através das receitas do turismo.

O crescimento anual desacelerou para 6,8% em 2022, a expansão mais forte de Portugal em décadas em meio a uma recuperação pós-pandemia. O governo espera que o crescimento desacelere para 1,2% este ano devido às taxas de juro mais elevadas e ao abrandamento económico europeu.

“Olhando para 2023 como um todo, foi muito melhor do que o esperado”, disse Filipe Garcia, presidente da consultoria Informação de Mercados Financeiros.

“Apesar da deterioração do ambiente externo, Portugal beneficiou de mais um ano favorável no turismo e os efeitos positivos do crescimento populacional, de um mercado de trabalho forte e da queda da inflação já se fazem sentir no PIB.”

Portugal enfrentará um abrandamento dos seus principais parceiros comerciais em 2024, mas espera-se outro bom ano para o turismo e a procura interna deverá beneficiar dos aumentos dos salários reais em muitas famílias, disse. (Reportagem de Patricia Rua e Andrey Caleb; edição de David LaDonna)