Coisas para fazer em 8 de abril

O eclipse solar total de abril passará pela América do Norte Óculos de sol não serão suficientes durante o eclipse de 8 de abril.

Milhões de pessoas verão o sol escurecer ao meio-dia, quando ocorrer um eclipse solar total em uma ampla área dos Estados Unidos, Canadá e México, em 8 de abril.

Este incrível fenômeno astronômico durará apenas quatro minutos e 28 segundos, embora seja o dobro da duração do último eclipse solar total em 2017.

Um eclipse solar total ocorre quando a lua passa entre a Terra e o sol, bloqueando temporariamente a luz solar. Desta vez, a Lua atingirá seu ponto mais próximo da Terra em abril, um dia antes do eclipse, o que significa que o eclipse total, ou o período durante o qual a Lua cobre completamente o Sol, durará mais.

“Demora um pouco para a lua deslizar sobre o sol, cobri-lo e depois deslizar”, disse Shauna Edson, educadora de astronomia da Smithsonian National Aeronautics and Space Institution. “Geralmente leva de 2,5 a 3 horas para todo o período. ocorrer um eclipse.” museu.

Este fenômeno não se repetirá até 2044, segundo o site “espacial” americano NASA.

A totalidade do eclipse passará por parte do norte do México antes de cruzar para os Estados Unidos, e seu caminho se estenderá pelo Texas e passará por partes do Centro-Oeste e da Costa Leste antes de chegar ao sudeste do Canadá e seguir para o mar, de acordo com um mapa da NASA. Dallas, Indianápolis, Little Rock, Arkansas, Cleveland e Buffalo, Nova York, estão todos diretamente na linha escura.

Cerca de 44 milhões de pessoas que vivem no caminho de 185 quilómetros de largura enfrentarão a escuridão total.

“Temos muita sorte aqui na Terra porque a nossa Lua é cerca de 400 vezes menor que o nosso Sol, mas também está cerca de 400 vezes mais próxima”, disse Edson. “Então, quando eles se alinharem perfeitamente, a lua cobrirá a parte brilhante do sol.”

O resto dos Estados Unidos verá um eclipse parcial, pois quanto mais longe você estiver do caminho do eclipse total, mais o Sol será visto à medida que a Lua passa por ele.

Como assistir ao eclipse com segurança

Muitas pessoas ouviram advertências contra olhar diretamente para o eclipse. Os astrônomos aconselham os espectadores a sempre olharem através de óculos especialmente projetados.

“Ele bloqueia 99,99% da luz solar, e o sol será a única coisa que você poderá ver através dele”, disse Edson.

Os astrónomos amadores também devem lembrar-se de não olhar através de um telescópio normal sem um filtro especial, disse Edson. “Se alguém estiver usando um telescópio solar, você só quer ter certeza de que é alguém que sabe o que está fazendo”, disse Edson.

Porém, para quem está no caminho de um eclipse total, é seguro observar o fenômeno sem óculos especiais por apenas quatro minutos e meio, quando a Lua cobre completamente a luz solar.

“Nesse ponto, a parte brilhante do sol fica completamente coberta”, disse Edson. “A parte perigosa do sol está bloqueada e você pode observá-la diretamente com os olhos.”

Nesses poucos momentos, os observadores poderão ver as bordas da atmosfera do Sol, disse Edson. “Talvez você possa ver alguns anéis de gás perto das bordas”, acrescentou ela.

Os amantes do Eclipse estão fazendo grandes planos

Os espectadores do Eclipse em todo o país estão se preparando para o grande dia com uma ampla variedade de eventos planejados para celebrar o show de quatro minutos e meio.

O Museu do Ar e do Espaço colaborará com outros museus Smithsonian para trazer o Festival do Eclipse Solar ao National Mall em Washington, D.C., no dia 8 de abril ao meio-dia, horário local. “Haverá telescópios solares, juntamente com muitas maneiras diferentes de ver o Sol e o eclipse com segurança”, disse Edson.

Outras atividades vão incentivar os visitantes a “explorar a relação entre a Terra, o Sol e a Lua” através de escalas e modelos de objetos astronômicos, disse Edson.

Astrônomos e observadores de estrelas no caminho da totalidade têm planos em andamento para aproveitar ao máximo este evento raro.

Brian Tobias, diretor do Observatório Curtis Vaughan Jr. da Universidade do Texas em San Antonio, disse que planeja levar um grupo de estudantes observadores para procurar o local perfeito para capturar a totalidade.

As comemorações na universidade começarão na noite anterior, com festas “pré-eclipse”, uma das quais marcada com quase um ano de antecedência. “Na verdade, estamos realizando um evento de observação de estrelas em um dos bairros que foi inteligente o suficiente para nos contatar há cerca de um ano, e faremos algumas observações de estrelas para eles na noite anterior”, disse Tobias, desde que o céu esteja limpo. .

Carbondale, Illinois, sede da Southern Illinois University, tem a sorte de estar no caminho da totalidade pela segunda vez consecutiva após o eclipse solar de 2017. A universidade irá restaurar suas instalações Festival Eclipse na encruzilhada do sul de Illinoiscom música, corrida de 5 km e feira de artes e ofícios.

Alguns fãs de música do Texas terão um festival duplo no dia 8 de abril. Festival de Música Marco ZeroDura cinco noites, de 5 a 9 de abril, e está localizado diretamente no caminho da totalidade em Bandera, Texas, cerca de 80 quilômetros a noroeste de San Antonio.

O Texas Eclipse Festival, localizado na zona rural de Reveille Peak Ranch, próximo ao Lago Buchanan, no Rio Colorado, apresenta uma programação repleta de estrelas de músicos, DJs e palestrantes planejados para quatro dias. De acordo com Site do festival13 organizadores de todo o mundo participarão para transformar os acampamentos em uma “aldeia do eclipse global”.

Alguns planejam voar para ver o impacto mais de perto. Um vinhedo local em Fredericksburg, Texas, uma cidade a cerca de 120 quilômetros a oeste de Austin, realizará um festival que oferecerá passeios de balão de ar quente após um jantar VIP. De acordo com seu site.