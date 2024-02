Cientistas perfuraram um núcleo de gelo da Antártida e ficaram alarmados com o que encontraram

CNN

Evidências de um núcleo de gelo de 600 metros de altura revelam que o manto de gelo da Antártica Ocidental encolheu repentina e dramaticamente há cerca de 8 mil anos, de acordo com uma nova pesquisa – proporcionando uma chance… Uma visão alarmante A rapidez com que o gelo da Antártica derreterá e o nível do mar aumentará.

Parte da camada de gelo diminuiu 450 metros (1.476 pés) – uma altura maior que o Empire State Building – em apenas 200 anos, no final da última era glacial. De acordo com o estudo Publicado quarta-feira na revista Nature Geoscience.

Esta é a primeira evidência direta que mostra uma perda de gelo tão rápida em qualquer lugar da Antártica, segundo os autores do estudo.

Embora os cientistas soubessem que a camada de gelo era maior no final da última era glacial do que é hoje, era muito menor. Eric Wolff, glaciologista da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e autor do estudo, disse que os cientistas não sabiam exatamente quando ocorreu esta contração.

Este estudo muda isso, disse ele à CNN. “Conseguimos determinar exatamente quando ele recuou, mas também conseguimos determinar a rapidez com que diminuiu.”

Wolf disse que agora está claro que a camada de gelo recuou muito rapidamente no passado e que o perigo é que possa recomeçar. “Se começar a diminuir, isso acontecerá muito rapidamente”, acrescentou.

Isto poderá ter consequências graves para a subida global do nível do mar. A camada de gelo da Antártida Ocidental contém água suficiente para elevar o nível do mar em cerca de 5 metros – mais de 16 pés – o que poderia causar inundações devastadoras em vilas e cidades costeiras em todo o mundo.

Ted Scambos, glaciologista da Universidade do Colorado em Boulder, disse que o estudo é um “excelente trabalho de detetive” em grande parte da camada de gelo da Antártida.

A principal mensagem, disse ele à CNN, é que “a quantidade de gelo armazenado na Antártica pode mudar muito rapidamente – a um ritmo difícil de controlar para muitas cidades costeiras”.

Universidade de Cambridge/Pesquisa Antártica Britânica Mapa mostrando a localização do Skytrain Ice Rise, parte da plataforma de gelo Ronne, para onde o núcleo de gelo foi retirado.

Núcleos de gelo são arquivos históricos da atmosfera terrestre. Composto por camadas de gelo Formado pela queda e neve comprimida Ao longo de milhares de anos, eles continham bolhas de ar antigo, bem como poluentes que fornecem um registro ambiental Mudanças ao longo de milhares de anos.

Os núcleos de gelo analisados ​​no estudo foram perfurados no Skytrain Ice Rise localizado na borda do manto de gelo, próximo ao ponto onde o gelo começa a flutuar e se torna parte da plataforma de gelo Ronne.

Os cientistas extraíram-no em 2019, num processo meticuloso que envolveu perfuração contínua durante 40 dias, retirando um fino cilindro de gelo alguns metros de cada vez. Eles então cortaram o coração em pedaços, embalaram-nos em caixas isoladas mantidas a 20 graus Celsius negativos e os enviaram para o Reino Unido de avião e depois de navio.

Uma vez no Reino Unido, os cientistas mediram isótopos de água encontrados nos núcleos de gelo, que fornecem informações sobre a temperatura passada. Temperaturas mais altas indicam gelo mais baixo – pense nisso como uma montanha, disse Wolf, quanto mais alto você sobe, mais frio fica.

Eles também mediram a pressão das bolhas de ar presas no gelo. O gelo mais baixo e mais fino contém bolhas de ar de maior pressão.

Universidade de Cambridge/Pesquisa Antártica Britânica Dentro da tenda de perfuração do Skytrain Ice Rise, os cientistas estão preparando plataformas de perfuração para a próxima descida no poço.

Eric Lobo Caixas isoladas cheias de amostras de gelo são carregadas no avião Twin Otter, Skytrain Ice Rise, Antártica.

Wolf disse: Foi uma surpresa quando os dados revelaram a rapidez com que o gelo derreteu no final da última era glacial. “Passamos muito tempo verificando se não havíamos feito nada de errado com a análise.”

A camada de gelo da Antártida Ocidental é particularmente vulnerável às alterações climáticas, porque a terra abaixo dela fica abaixo do nível do mar e tem uma inclinação descendente. Quando a água quente atinge o fundo, ela pode derreter muito rapidamente. “Poderia haver um processo descontrolado, e foi claramente o que aconteceu há 8.000 anos”, disse Wolf.

O que torna as descobertas tão preocupantes é que, uma vez que esta fuga ocorra, “há muito pouco, ou nada, que possamos fazer para impedi-la”, disse Isobel Royle, glaciologista do British Antártico Survey e co-autora do estudo. Ela disse à CNN.

O crucial “é não testar demasiado”, disse Wolf, e isso significa enfrentar as alterações climáticas. “Ainda podemos evitar esses pontos de inflexão”, disse ele.

O relatório afirma que os novos dados ajudarão a melhorar a precisão dos modelos que os cientistas utilizam para prever como a camada de gelo responderá ao aquecimento global no futuro.

David Thornalley, oceanógrafo e cientista climático da University College London, disse que os dados do estudo eram “surpreendentes”. Ele alertou que quando o estudo analisou um período há 8.000 anos, quando as condições climáticas eram diferentes, os resultados não eram um exemplo direto do que aconteceria hoje. Mas ele acrescentou que eles ainda poderiam fornecer “insights sobre a forma como as camadas de gelo podem entrar em colapso”.

O estudo surge num momento em que os cientistas continuam a soar o alarme sobre o que está a acontecer ao continente mais isolado da Terra.

Por exemplo, a geleira Thwaites, também na Antártica Ocidental, Dissolve-se rapidamente. Um estudo de 2022 disse que o rio Thwaites – apelidado de “Glaciar do Juízo Final” devido ao efeito catastrófico que o seu colapso poderia ter na subida do nível do mar – foi devastador. Pendurado pelas unhas À medida que o planeta aquece.

Este novo estudo aumenta essas preocupações, disse Scambos. “(Isso) mostra que os mesmos processos que estamos vendo, que estão apenas começando em áreas como a geleira Thwaites, já ocorreram antes em áreas semelhantes na Antártica e, de fato, o ritmo da perda de gelo tem estado no mesmo nível dos nossos piores temores. sobre gelo descontrolado. Perda.