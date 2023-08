Cinco das melhores viagens em Portugal, o país mais subestimado da Europa para viagens ferroviárias

Continua ao longo da costa atlântica antes de chegar ao Porto. Comece a sua viagem na bela estação de Santa Apolónia, em Lisboa, o terminal ferroviário mais antigo do país. A viagem de 320 quilómetros demora cerca de três horas, com um custo padrão só de ida de 31,90 euros. Os bilhetes de primeira classe custam 44,60€ e oferecem assentos um pouco mais espaçosos. Um carrinho com bebidas e lanches geralmente é trazido no trem.

Porto do Pinho

A estação de São Bento, de onde parte este pequeno comboio, é um marco do Porto, famoso pelas suas centenas de azulejos azuis e brancos pintados à mão que retratam momentos-chave da história do país. O comboio muito antigo pára em pequenas estações rurais ao longo do rio Douro, onde as buganvílias margeiam as ruas, e segue para Bosinho, perto da fronteira espanhola.

Mas se sair no Pinhão depois de duas horas e 22 minutos, poderá fazer uma excelente prova de vinhos na Quinta do Pamfim de Symington, a uma curta distância de carro. Antes do almoço no Bomfim 1896, à beira do rio, ou faça um passeio pelas vinícolas da Casa dos Ecos, situada nos vinhedos. Ambos elogiaram o chef Pedro Lemos no comando. Bilhetes a partir de 11,20€.