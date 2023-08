O setor do turismo em Portugal empregou 332.400 pessoas no segundo trimestre de 2023

No segundo trimestre deste ano, os setores do alojamento, restauração e atividades afins em Portugal registaram um aumento significativo do emprego, com um total de 332,4 mil trabalhadores.

SchengenVisaiInfo.com informou que os dados fornecidos pela TravelBI mostraram que este número representou um aumento de 28,8%.

De acordo com estes dados, entre Abril e Junho de 2023, os trabalhadores empregados nos sectores de alojamento, reabilitação e similares representaram 6,7 por cento do total da economia, um aumento de 0,4 pontos percentuais face ao segundo trimestre do ano anterior.

No segundo trimestre de 2023, 54 por cento das pessoas que trabalhavam nos sectores do alojamento, hotelaria e sectores relacionados tinham o ensino secundário ou qualificações superiores. Como resultado, este valor marcou um aumento significativo de cinco pontos percentuais em comparação com o mesmo período de 2022.

A mesma autoridade afirmou que este conjunto de dados confirma uma tendência contínua de aumento progressivo das qualificações dos trabalhadores deste setor. Esta tendência tem sido observada nos últimos anos. A TravelBI acrescentou que isto destaca que em 2017 a percentagem de trabalhadores altamente qualificados nestes sectores era de apenas 40 por cento.

Também em 2021, dados do Statista revelaram que o setor do turismo português registou uma quebra na sua força de trabalho, com cerca de 332.400 colaboradores inscritos devido à pandemia. Isto representa um declínio de 1,9 por cento quando comparado com os números do ano anterior. O país abrigou cerca de 74 mil empresas de turismo ativas durante o mesmo período.

Em Março deste ano, o Ministério do Interior em Portugal também lançou uma nova iniciativa, incluindo um conjunto abrangente de 20 medidas diferentes. Entre estas medidas, uma componente chave inclui um plano estratégico para fortalecer a força de trabalho do turismo em 20 por cento.

Neste sentido, o Ministério da Economia e Assuntos Marítimos sublinhou que o objectivo principal desta agenda é aumentar em dez por cento o número de profissionais de turismo qualificados com ensino secundário e superior.

Ao mesmo tempo, afirmou que pretende aumentar em 15 por cento as matrículas de estudantes em programas relacionados com o turismo em todos os níveis de ensino. Além disso, o principal objectivo da iniciativa é aumentar a força de trabalho no sector em 20 por cento, acrescentou o ministério.