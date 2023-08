Um casal escocês preso em Portugal durante 5 dias devido a uma falha técnica causou o caos

Um casal escocês ficou preso em Portugal durante cinco dias depois de uma falha técnica ter provocado o caos nas viagens ontem.

Os turistas enfrentaram grandes perturbações na segunda e terça-feira, depois que um grande espaço aéreo do Reino Unido foi atingido por uma “falha em toda a rede”.

David Richardson e a sua esposa Gillian, de 60 anos, chegaram ao Aeroporto de Faro às 18h00 de segunda-feira e descobriram que o seu voo da easyJet para Glasgow tinha sido cancelado.

O casal, de Airdrie, foi informado pela companhia aérea que o próximo voo disponível só seria vendido oito dias depois e que seriam acomodados.

No entanto, eles dizem que a easyJet está “alta e seca”, sem pessoal de terra no aeroporto e sem maneira de entrar em contato com a empresa para obter mais informações.

Falando oficialmente, David disse: “Foi uma confusão absoluta. Foi inacreditável. Não recebemos nenhum voucher de ninguém. Não havia comida nem água. Todas as lojas estavam fechadas à meia-noite e centenas de nós, incluindo famílias com pequenos crianças, foram deixadas dormindo no chão.

“Da última vez recebemos um e-mail dizendo que alguém entraria em contato conosco sobre a reserva de acomodação alternativa. A ligação, mas devido ao volume de ligações, ninguém conseguiu atender.”

David, que trabalha como analista de negócios no NatWest, teve que usar quatro dias extras de suas férias anuais devido ao caos, enquanto a professora semi-aposentada Gillian perdeu dois dias de trabalho sem receber remuneração.

O pai de dois filhos acrescentou: “Podemos compreender que estas são circunstâncias excepcionais, mas a forma como a easyJet lidou com isso é perturbadora.

“Não pregamos o olho. Não havia ninguém para nos ajudar, então reservamos voos para casa a um custo de £ 250 para que pudéssemos voltar ao trabalho e também tivemos que reservar nosso hotel em Sapa, que nos custou £ 600 .

“Ficámos presos num país estrangeiro onde ninguém nos podia ajudar e a barreira linguística era muito difícil. Tornou-nos vulneráveis. Foi um espectáculo absoluto.”

Um porta-voz da easyJet disse: “Estamos a fazer tudo o que podemos para minimizar o impacto das perturbações, oferecendo aos clientes em voos cancelados a opção de alterar o seu voo gratuitamente ou obter um reembolso, garantindo alojamento em hotel para os clientes sempre que possível e aconselhando qualquer pessoa. Seus próprios livros, eles serão reembolsados.

“Estamos em contato com as famílias para garantir seu bem-estar e também reembolsaremos o voo alternativo de retorno e demais despesas incorridas. Gostaríamos de pedir desculpas pelo transtorno causado.

