Cientistas descobrem as terceiras rochas ao redor do sol alienígena

Os astrônomos encontraram evidências de um terceiro planeta em torno da estrela mais próxima do Sol, reforçando a ideia de que os planetas são comuns em torno de estrelas galácticas, mesmo algumas das menores.

E embora o planeta recém-descoberto tenha menos da metade do tamanho da Terra e provavelmente muito quente para habitar, ainda há uma chance de que a vida possa existir em torno de Proxima Centauri, a galáxia vizinha mais próxima da Terra.

O astrônomo João Faria, principal autor do estudo, disse: Postado este mês No Journal of Astronomy and Astrophysics detalhando a descoberta. “Portanto, é improvável que a água esteja em estado líquido e que as condições sejam adequadas para a vida.”

Na verdade, o novo planeta está tão próximo – cerca de um décimo da distância entre o Sol e Mercúrio – que leva apenas cinco dias para completar uma órbita em torno de sua estrela.

Também é provável que seja “gradualmente fechado”, como a Lua com a Terra, com uma face sempre apontando para Proxima Centauri. Isso pode causar temperaturas extremas, disse Faria, e limitar a possibilidade de o planeta ter uma atmosfera estável.

Mas os astrônomos estão animados com a descoberta, apesar das condições hostis que podem existir no novo planeta.

Ela sugere que o sistema Proxima pode estar “repleto de planetas”, disse Faria, pesquisador do Instituto de Astrofísica e Ciências Espaciais da Universidade do Porto, em Portugal.

É também um avanço na maneira como os astrônomos procuram planetas em torno de estrelas distantes, disse ele em um e-mail, o que em breve poderá levar a mais descobertas.

O novo planeta terá que ser verificado por outras observações, mas Faria e colegas dizem que o descobriram em pequenas diferenças na luz da estrela Proxima. – Vibrações causadas pela gravidade do planeta.

Técnicas semelhantes foram usadas para detectar o primeiro planeta encontrado ao redor de Proxima em 2016 e outro planeta em 2019.

Mas a pesquisa mais recente usou a luz coletada por A Novo espectrômetro no telescópio muito grande No topo de uma montanha no deserto do Atacama, no norte do Chile – um instrumento mais delicado do que o usado antes.

“Agora somos capazes, em termos de resolução mecanicista, de detectar sinais tão pequenos, abrindo a possibilidade de encontrar planetas semelhantes à Terra em torno de estrelas semelhantes ao Sol em um futuro não muito distante”, disse Faria.

Proxima Centauri é a terceira estrela do sistema Alpha Centauri, que é semelhante a uma única estrela brilhante da Terra.

Está a pouco mais de quatro anos-luz de distância, ou cerca de 25 trilhões de milhas – mas apesar dessa vasta distância, é o sistema estelar mais próximo.

A luz de suas duas estrelas brilhantes, Alpha Centauri A e Alpha Centauri B, só pode ser vista a olho nu.

Eles orbitam um ao outro, mas estão distantes o suficiente para que não se sobreponham aos planetas um do outro.

E como Alpha Centauri A e B parecem notavelmente semelhantes ao Sol, é possível que a vida tenha evoluído em seus planetas ou luas – então os cientistas planejam procurá-los usando telescópio espacial personalizado.

Por outro lado, Proxima Centauri é uma estrela anã vermelha pequena e muito fraca que foi descoberta por telescópio em 1915, longe das duas estrelas principais do sistema.

Tecnicamente, Proxima é a estrela mais próxima do Sol – cerca de um trilhão de milhas mais perto do que outras estrelas – até afastar sua órbita em cerca de 25.000 anos (seu nome vem da palavra latina para “mais próxima”).

Em contraste com Alpha Centauri A e B, onde nenhum planeta verificado foi encontrado, três planetas já foram descobertos ao redor de Proxima.

No entanto, acredita-se que nenhum deles seja muito semelhante à Terra, porque Proxima é uma “estrela brilhante” ativa que dosa regularmente os planetas com rajadas de radiação intensa.

Ainda é possível que a vida tenha evoluído em pelo menos um de seus planetas, disse o astrônomo do Instituto de Ciências Espaciais de Barcelona, ​​​​Guillem Anglada-Escud.

Ele liderou a equipe que anunciou O primeiro planeta de Proxima Em 2016. Descobriu-se que o planeta era aproximadamente do tamanho da Terra e dentro da zona estreita e habitável de Proxima ou região “Cachinhos Dourados”, onde não é nem muito quente nem muito frio – “na medida certa” – para os oceanos de água em sua superfície.

As observações agora indicam que pode haver realmente oceanos lá; E se assim for, eles poderiam reabastecer os gases atmosféricos retirados pelas repetidas explosões do Proxima, disse ele. Os oceanos também podem atuar como uma barreira para as erupções e, portanto, é possível que a vida marinha tenha evoluído.

Anglada-Escudé espera encontrar mais planetas ao redor de Proxima Centauri e outras estrelas à medida que os instrumentos e técnicas astronômicas melhorem.

“Dentro de uma década, devemos ser capazes de observar diretamente esses planetas”, disse ele. “A ideia seria procurar vida, ver se existem substâncias químicas que não podem ser explicadas por outros processos naturais através do espectro do planeta.”