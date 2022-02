Distúrbios alimentares em homens e meninos: muitas vezes passam despercebidos

E quando ele começou a falar publicamente sobre sua experiência, um membro da plateia – também médico – se levantou para dizer que Sheldon havia sido diagnosticado erroneamente porque ele não era nem muito grande nem muito magro, disse ele.

Sheldon, 34, presidente do Programa de Embaixadores da National Eating Disorders Association, tem problemas de imagem corporal desde os oito anos. Quando esses problemas se transformaram em um transtorno alimentar concreto, ele teve dificuldade em reconhecê-lo e obter ajuda devido ao estereótipo de que os transtornos alimentares ocorrem apenas em adolescentes.

Enquanto a organização inicia sua campanha de conscientização na segunda-feira para a Semana Nacional de Transtornos Alimentares, especialistas compartilham como os distúrbios alimentares afetam homens e meninos e por que eles são frequentemente deixados de fora.

Como é um transtorno alimentar?

Ao pensar em alguém com um distúrbio alimentar, muitas pessoas pensam em uma menina ou mulher que restringe a comida, se exercita ansiosamente ou secretamente come demais.

Os homens podem sofrer de transtornos alimentares desta forma, disse o Dr. Blake Woodside, diretor médico emérito do Programa de Transtornos Alimentares do Hospital Geral de Toronto e professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Toronto.

Mas Woodside disse que os homens também se sentem pressionados a se conformar com alguns tipos de corpo masculino que a sociedade considera aceitáveis, como o super-herói musculoso e o geek de computador magro.

Alguns desses ideais incentivam os homens a limitar as calorias, disse Murray, mas outros fazem o oposto e incentivam o exercício excessivo, a ingestão excessiva de proteínas e a limitação severa de nutrientes, como gorduras e carboidratos.

Quando o interesse em manter um certo físico se torna um transtorno alimentar? Isso acontece quando seu comportamento e interações começam a ser julgados pelas limitações que você coloca em seu corpo ideal, disse Murray.

“Qual deve ser o padrão: isso afeta a capacidade das pessoas de levar uma vida normal e ativa?” Ele disse.

Por que eles são tão difíceis de tratar?

Se os homens são tão afetados por distúrbios alimentares, por que não ouvimos falar deles? Estigma e exclusão.

Embora a anorexia nervosa tenha sido reconhecida pela primeira vez em meninos e meninas no século 19, Murray disse que os meninos foram excluídos dos critérios de pesquisa e diagnóstico.

Até recentemente, as alterações nos seios e a perda da menstruação eram fundamentais para um diagnóstico de transtorno alimentar, disse Murray. Ele acrescentou que, embora os critérios tenham mudado desde então, homens e meninos ainda são excluídos da maioria das pesquisas sobre transtornos alimentares.

Essa exclusão muitas vezes pode levar ao estigma, pois homens e meninos – assim como aqueles ao seu redor – não reconhecem seu comportamento ou relutam em procurar ajuda porque acreditam que isso ameaça sua masculinidade ao dizer que podem ter uma doença feminina.

Para piorar a situação, o comportamento alimentar desordenado dos homens é frequentemente defendido no mundo da mídia social, disse Murray.

Ele acrescentou que celebridades e influenciadores estão postando seus treinos excessivos, juntamente com capturas de tela de seus corpos e refeições fraudulentas por dia, que visam enganar seus corpos para fora do modo de fome para que não queimem músculos.

Sem levar em conta o contexto de gênero, quase todos os médicos classificam esse tipo de comportamento como bulimia. “Nos homens, vemos isso como uma forma pró-social de obter mais músculos”, disse Murray.

O que podemos fazer

Muitas famílias e médicos de família ainda não estão familiarizados com os sinais de distúrbios alimentares em meninos e homens, disse Murray, então a primeira coisa a começar é saber o que procurar.

Woodside disse que os adolescentes são gafanhotos humanos, muitas vezes removendo cada pedaço de comida em seu caminho. Ele disse que se você notar alguém com quem você se importa mudando de repente o quanto ele come ou como come em público, ele merece atenção.

Woodside acrescentou que, se os homens ou meninos em sua vida estão fazendo grandes mudanças nas atividades e relacionamentos em suas vidas, talvez seja hora de dar uma olhada mais de perto.

A partir daí, há boas e más notícias.

Más notícias? “O campo dos distúrbios alimentares deve tratar meninos e homens com base em estudos de tratamento que incluíram apenas mulheres”, disse Murray. “Temos que chegar a essa grande conclusão de que estamos no caminho certo”.

A boa notícia, disse Woodside, é que homens e meninos geralmente se saem bem quando passam por tratamento para seus distúrbios alimentares.

A certa altura, Sheldon perdeu seu emprego, dinheiro e relacionamentos devido a um distúrbio alimentar. Foram necessários anos de tratamento especializado e a ajuda de grupos de apoio para colocar seu corpo e sua vida de volta nos trilhos.

Agora, ele diz que a melhor maneira de ajudar homens e meninos como ele a receber tratamento é compartilhar a verdade muitas vezes escondida: eles não estão sozinhos.