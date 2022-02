Novas fotos mostram John Glenn orbitando a Terra no 60º aniversário de sua fundação

Domingo marca o 60º aniversário da NASA Astronauta John Glenn Ele se tornou o primeiro americano a orbitar a Terra.

Em 20 de fevereiro de 1962, um membro da Mercury Ships decolou na missão de três órbitas da agência Mercury-Atlas 6 a bordo da espaçonave apelidada de Friendship 7.

Novas fotos divulgadas à Fox News mostram o trabalho – e Glenn – em grande detalhe.

Imagens que criei Andy Saunders, autor de “Apollo Remastered”usando imagens fornecidas por Stephen Slater, que lidera a divisão de pesquisa e produção do arquivo “Apollo 11”.

Saunders, que tem um Fotos compartilhadas anteriormente Desde o pouso da Apollo 15 na lua, ele publica regularmente novas fotos em Twitter E a Instagram.

Para produzir cada nova foto, Saunders disse à Fox News que empilhou centenas de quadros de filme uns sobre os outros em várias áreas do filme – “avaliando” o ruído da imagem – e “juntando” os quadros, com cada foto contendo mais de 1.000 imagens de amostra. A saída foi então construída usando técnicas de processamento digital.

Glenn pode ser visto esperando o lançamento por mais de duas horas antes do voo espacial, bem como em órbita, observando o propulsor e a curvatura da Terra.

De acordo com a NASAa tentativa inicial de lançamento em 27 de janeiro foi adiada devido a nuvens espessas que impediriam o monitoramento da subida do foguete.

Problemas mecânicos e climáticos adicionaram mais atrasos.

Glenn embarcou na cápsula no Complexo de Lançamento 14 do que hoje é a Estação da Força Espacial Canaveral, na Flórida.

Após atrasos adicionais, após quase quatro horas na cápsula, a contagem regressiva chegou a zero às 9h47 EDT, e os três motores principais do foguete Atlas foram acionados.

Quatro segundos depois, o foguete subiu acima da plataforma de lançamento e, dois minutos e nove segundos depois, os dois motores de propulsão foram desligados e descartados.

Depois de continuar a operar com a potência de seu motor de propulsão montado no centro, dentro de cinco minutos e um segundo de vôo, o motor de marcha desligou e o Friendship 7 quebrou após dois segundos.

Glenn estava em órbita e virou Friendship 7, voando seu escudo térmico na direção do vôo.

Glenn tirou fotos e passou a relatar a condição dele e da espaçonave, controlando com sucesso a altura da cápsula e tomando um tubo de suco de maçã e pílulas de xilitol antes de receber a aprovação para sua segunda órbita.

Andy Saunders compartilhou anteriormente imagens reimaginadas do pouso da Apollo 15 na lua. NASA/Andy Saunders; Fonte digital: Stephen Slater

Quando Glenn passou sobre o Cabo Canaveral durante o início de sua segunda órbita, os observadores notaram um sinal de que a bolsa de pouso da espaçonave havia se espalhado, o que significa que o escudo térmico necessário para a reentrada não estava mais no lugar.

Embora os engenheiros acreditassem que o sinal era um erro, eles elaboraram um plano para manter o pacote do retrofoguete após o retrofit, com o objetivo de que as tiras mantivessem o escudo térmico no lugar.

Glenn, que não foi informado explicitamente sobre o assunto, foi aconselhado a certificar-se de que o interruptor de acionamento do saco de pouso estava na posição “desligado”.

Foi dada a luz verde para avançar para sua terceira órbita, e os controladores instruíram Glenn a colocar o interruptor do saco de pouso no automático e manter o saco de popa no lugar após o retrofit se a luz acender.

Glenn relatou que não ouviu sons de colisão durante as manobras de posição que indicariam uma bolsa de pouso desdobrada.

Perto da Califórnia, a espaçonave lançou os três reatores para diminuir sua velocidade, e os engenheiros acompanharam de perto o retorno da Friendship 7 à atmosfera da Terra.

Imagem redesenhada do pouso lunar da Apollo 15. NASA/Andy Saunders; Fonte digital: Stephen Slater

Conforme planejado, um apagão de rádio temporário ocorreu por quatro minutos e 20 segundos enquanto a espaçonave acelerava pela atmosfera superior, e Glenn descreveu o retorno como uma “verdadeira bola de fogo do lado de fora” enquanto partes da mala traseira queimavam.

Ele controlou manualmente a altitude da espaçonave, acabando por esgotar seu suprimento de combustível.

A 28.000 pés, o dossel rolante apareceu no início e, a 10.800 pés, o dossel principal vermelho e branco de 63 pés seguiu.

Friendship 7 pousou perto de Grand Turk Island às 14h43 EST.

O voo de Glenn levou quatro horas, 55 minutos e 23 segundos.

O navio mais próximo, o destróier USS Noah, completou a recuperação das águas, e o processo de recuperação levou 21 minutos.

As imagens mostram John Glenn esperando o lançamento por mais de duas horas antes de um voo espacial, bem como em órbita. NASA/Andy Saunders; Fonte digital: Stephen Slater

Glenn explodiu a escotilha lateral e os médicos o escoltaram até o quarto de enfermo do navio para um exame médico. Ele foi então levado para a Ilha Grande Turca, chegando lá após cerca de cinco horas de salpicos de água.

Mais tarde, o presidente John F. Kennedy Distinguished Service Medal da NASA.

Após uma turnê em 23 de fevereiro de 1963, a NASA passou oficialmente a Friendship 7 para o Smithsonian Institution em Washington, DC.

Quando ele tinha 77 anos em 1998, Glenn teve a chance de voar novamente com seis astronautas A bordo do voo do ônibus espacial STS-95 Discovery.

Glenn, Quem nasceu em Ohio Em 18 de julho de 1921, ele se tornou senador dos Estados Unidos e ocupou esse cargo por 25 anos. Ele também trabalhou com estudantes de graduação na Ohio State University.

Glenn foi piloto da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, lutou na Guerra da Coréia e tornou-se piloto de testes de aeronaves, estabelecendo um recorde de velocidade em 1957 durante um voo de Los Angeles a Nova York que durou menos de 3,5 horas.

Ele morreu em Columbus, Ohio8 de dezembro de 2016, aos 95 anos.