Chuva de meteoros Taurid do Sul: observe as bolas de fogo no céu quando atingirem o pico neste fim de semana

Um meteoro de uma das chuvas de meteoros Taurid cria uma faixa brilhante no céu noturno de Brkinje, Eslovênia, em novembro de 2015. Em 2023, os meteoros Taurid do sul atingirão o pico na noite de domingo, 5 de novembro.

O primeiro ramo da chuva de meteoros Taurid está previsto para atingir o pico neste fim de semana, oferecendo uma oportunidade tentadora para os pacientes observadores do céu.

Os meteoros Taurid do Sul têm brilhado intensamente no céu noturno desde o final de setembro, mas no pico – esperado às 20h47 horário do leste dos EUA no domingo – é quando as pessoas terão a melhor chance de vislumbrá-los. De acordo com a Sociedade Americana de Meteoros.

Embora a frequência das erupções do sul normalmente seja de apenas cinco meteoros por hora, a chuva é conhecida por ser rica em bolas de fogo, termo dado a um meteoro que parece mais brilhante que o planeta Vênus. De acordo com a NASA. Vênus é o segundo corpo celeste mais brilhante no céu noturno depois da Lua.

“Os meteoritos fazem parte do céu noturno e são incomuns para as pessoas”, disse Bill Cook, chefe do Escritório Ambiental de Meteoróides da NASA. “Você sai e vê as estrelas, vê a lua, vê os planetas – eles estão sempre lá… mas nem sempre você vê meteoros. Os meteoros são uma parte temporária do céu noturno, e as pessoas são fascinado por isso.”

As condições climáticas locais, se você permitir, o melhor horário para sair para observar o meteoro seria depois da meia-noite em qualquer fuso horário, mas esteja preparado para ficar um pouco se estiver determinado a ver um, disse Cook. Até agora, as câmeras de meteoros da NASA capturaram apenas um ou dois torianos por noite, disse ele.

Perto do pico da chuva, a lua estará aproximadamente 44% meio cheia, de acordo com a American Meteor Society. Este nível de luz da lua pode causar perturbações ao observar meteoros fracos, mas como os teóricos tendem a ser muito brilhantes, a lua provavelmente não interferirá, disse Cook.

“Você deve desviar o olhar da lua, mas não há uma direção preferida – apenas tente capturar o máximo possível do céu”, aconselha Cook. “E use seus olhos. Você não quer usar um telescópio para observar uma chuva de meteoros; o campo de visão é muito pequeno.”

A maioria das chuvas de meteoros apresenta meteoros com apenas milímetros de comprimento, mas os meteoros toreóides podem ter impressionantes 1 metro (3 pés) de comprimento, fazendo com que pareçam extremamente brilhantes à medida que queimam na atmosfera da Terra, disse Cook.

Mesmo com seu tamanho maior, a maioria… Rochas espaciais Os meteoritos resultantes não chegarão à Terra, mas se o fizerem, os meteoritos resultantes – o termo dado a um meteorito que atinge a Terra – irão quebrar-se em pedaços mais pequenos e não serão grandes o suficiente para causar qualquer dano, disse Cook.

Os Taurídeos do Sul são originários do Cometa Encke, que orbita o Sol com a órbita mais curta de todos os cometas conhecidos no Sistema Solar. De acordo com a NASA. O período orbital de Enki é de cerca de 3,3 anos, e o cometa foi visto pela última vez na Terra em 22 de outubro, Quando ele estava no periélio, ou no ponto mais próximo do sol.

Durante sua jornada, o cometa deixa para trás um rastro de detritos que aparece na forma da chuva de meteoros Taurus Southern quando a órbita da Terra cruza seu caminho. Embora o cometa Torrid South tenha estado próximo recentemente, espera-se que esta chuva produza taxas mais baixas este ano.

Ambas as chuvas de touros terão taxas mais altas do que o normal em 2022. Este fenômeno, conhecido como enxame de touros, resulta da gravidade de Júpiter concentrando detritos na frente do caminho da Terra. Os cientistas esperam que o próximo evento de enxame ocorra em 2025, disse Cook.

Embora as taxas estejam baixas este ano, sempre há chance de surpresa.

“Nunca digo nunca, porque o inesperado sempre pode acontecer”, disse Cook. “O ano passado foi um bom ano para os Tauridas, 2023 e 2024, nem tanto.”

Espera-se que meteoros das Táuridas do sul sejam vistos brilhando no céu até o fim das chuvas em 8 de dezembro, de acordo com The Verge. Sociedade Americana de Meteoros. Atualmente, a chuva de meteoros está se sobrepondo às erupções do norte, que estão ativas desde meados de outubro, mas não atingirão seu pico até a próxima semana, no domingo, 12 de novembro.

A chuva de meteoros restante atinge o pico em 2023



Se observar o pico dos Thoridids deixa você ansioso para ver mais, várias outras chuvas de meteoros ainda estão atingindo o pico este ano. Aqui estão os eventos de meteoros restantes que atingirão o pico em 2023:

● Leônidas: 17 a 18 de novembro

● Gêmeos: 13 a 14 de dezembro

● Úrsidas: 21 a 22 de dezembro

Restam duas luas em 2023, De acordo com o Almanaque dos Agricultores:

● 27 de novembro: Lua do Castor

● 26 de dezembro: Lua Fria