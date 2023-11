As previsões mostram que a aurora boreal pode ser visível em alguns estados no domingo

(NEXSTAR) – Os estados do norte, de Nova York a Washington e possivelmente até Iowa, poderão ver a aurora boreal no domingo, mostram as previsões atuais.

Em um alerta emitido na manhã de domingo, o Centro de Previsão do Clima Espacial da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) alertou sobre uma tempestade geomagnética moderada, causada por uma ejeção de massa coronal dirigida pela Terra, ou CME.

Ejeções coronais são explosões de plasma e material magnético vindo do Sol Influência da navegação, comunicações e sinais de rádio No chão. Eles também são capazes de causar aurora boreal ao criar correntes nos campos magnéticos da Terra que enviam partículas para os pólos norte e sul, que então reagem com oxigênio e nitrogênio, de acordo com NASA.

A ejeção coronal dirigida pela Terra foi provocada por uma explosão filamentosa na sexta-feira SWPC diz. Espera-se que nos impacte na noite de domingo, causando tempestades geomagnéticas de nível G1 (o nível mais baixo da Terra). Escala de cinco pontos). As tempestades G2 são Provavelmente para segunda-feira.

A previsão atual do SWPC mostra que o Canadá e o Alasca, cobertos de vermelho na imagem abaixo, têm a maior probabilidade de ver a aurora boreal no domingo. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) prevê que a extensão sul da aurora – mostrada pela linha vermelha na imagem abaixo – pode atingir o sul até o norte de Nebraska e o centro de Iowa.

Isso significa que os residentes de Washington, norte de Idaho, Montana, norte de Wyoming, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Minnesota, Wisconsin, norte de Illinois, Michigan e partes de Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine também poderão ter a chance de ver o Aurora boreal. .

Previsão de Aurora para domingo, 5 de novembro de 2023, a partir das 9h30 horário do leste dos EUA. (Centro de Previsão do Clima Espacial NOAA)

Embora o SWPC esteja antecipando tempestades geomagnéticas mais fortes na segunda-feira, a previsão não é promissora. O Alasca e o Canadá ainda têm a chance de ver a aurora boreal, mas a chance é pequena para os residentes do norte de Montana, Dakota do Norte, norte de Minnesota, norte de Wisconsin e da Península Superior de Michigan.

Previsão da Aurora Boreal para segunda-feira, 6 de novembro de 2023, na manhã de domingo. (Centro de Previsão do Clima Espacial NOAA)

No entanto, o SWPC informou na sexta-feira que, além da ejeção coronal dirigida pela Terra, um fluxo de buraco coronal de alta velocidade, ou CH HSS, foi observado no Sol. Como educação médica continuada, CH HSS pode causar tempestades geomagnéticas Na Terra, atinge os níveis G1 ou G2 – o que, por sua vez, pode provocar mais auroras boreais.

Horário de verão: por que esses dois estados não mudaram seus relógios esta manhã?



O CH HSS provavelmente impactará terras entre quarta e sexta-feira, de acordo com SWPC Ele disse. As previsões Aurora para esses dias não estarão disponíveis até pelo menos terça-feira (somente SWPC Previsões de ações para o dia atual e para o dia seguinte).

Poderemos ver mais luzes do norte nos próximos meses.

O Sol atinge o pico do ciclo solar 25, um período de 11 anos durante o qual o Sol inverte seus pólos magnéticos, dando origem ao clima espacial, como ejeções coronais e CH HSSs. Novas projeções mostram que é possível Chega mais rápido e é mais forte do que se pensava anteriormente De janeiro a outubro do próximo ano.

Isto não significa apenas mais aurora boreal, mas talvez mais Mais oportunidades para quem mora no sul dos Estados Unidos vê-los – mas E seus efeitos em nossa infraestrutura.

Um bônus adicional para o atual ciclo solar? O eclipse solar total em 8 de abril de 2024 ocorrerá próximo ao máximo do ciclo, o que significa um bom espetáculo para os observadores do céu. Noé Ele explica.