Chefe da Força Aérea Ucraniana zomba de Moscou depois que míssil atinge base naval russa em Sebastopol, Crimeia

Moscou – O governador nomeado pela Rússia de Sebastopol, a maior cidade do país UcrâniaA Península da Crimeia ocupada pela Rússia anunciou na sexta-feira que o quartel-general da frota russa no Mar Negro foi alvo de um ataque com mísseis ucranianos. O Ministério da Defesa russo confirmou mais tarde o ataque e disse que um militar estava desaparecido, enquanto um comandante militar ucraniano agradeceu às suas forças por soarem as sirenes de ataque aéreo “em Sebastopol”.

A mídia estatal disse que os sistemas de defesa aérea russos derrubaram uma série de mísseis que visavam a Península da Crimeia, mas o quartel-general da Frota Russa do Mar Negro em Sebastopol foi atingido por pelo menos um míssil de cruzeiro francês ou britânico.

“O trabalho continua para extinguir o incêndio na sede da frota”, disse o governador de Sebastopol, Mikhail Razvozaev, em uma postagem no aplicativo de mensagens Telegram. Ele acrescentou: “De acordo com informações preliminares, a infraestrutura civil ao redor do quartel-general da frota não foi danificada. Nem as pessoas que estavam na rua no momento da colisão ficaram feridas”.

Membros da Marinha Russa patrulham em frente ao quartel-general da Frota Russa do Mar Negro, em Sebastopol, Crimeia, nesta foto de arquivo de 31 de julho de 2022. stringer/AFP/Getty



Acrescentou que deu instruções para implantar um “quartel-general de operações” no local do acidente, mas a situação estava sob controle. Não houve confirmação imediata da extensão dos danos aos escritórios da Frota do Mar Negro, mas a agência de notícias estatal TASS disse anteriormente que pelo menos seis pessoas ficaram feridas no ataque. Um videoclipe postado nas redes sociais mostra fumaça subindo da sede da frota.

Razvozayev alertou anteriormente os moradores, por meio de sua conta no aplicativo Telegram, sobre a possibilidade de outro ataque. Mais tarde, ele abandonou o aviso, mas pediu aos residentes que continuassem evitando o centro de Sebastopol.

O aparente ataque com mísseis ocorreu cerca de 10 dias após o ataque com mísseis Ataque ucraniano ao estaleiro estratégico em Sebastopol Danificou dois navios militares russos que estavam em reparos e causou um incêndio nas instalações, segundo as autoridades russas. Este ataque ocorreu numa altura em que Moscovo lançou drones na região de Odessa, no sul da Ucrânia.

Mikhail Razvozhayev, governador de Sebastopol nomeado por Moscou, disse em 13 de setembro de 2023 que 24 pessoas ficaram feridas em um ataque de míssil ucraniano a um estaleiro. Ele postou uma foto sua mostrando fogo queimando no estaleiro atrás dele. Telegrama / Mikhail Razvozhayev



O governo ucraniano não assumiu diretamente a responsabilidade pelo ataque de sexta-feira a Sebastopol, mas o chefe da força aérea do país, numa mensagem sarcástica publicada na sua conta do Telegram, agradeceu aos seus pilotos e pareceu zombar da afirmação de Moscovo de que derrubou a maioria dos mísseis. . .

“Os alertas aéreos ainda soam em Sebastopol, agradeço novamente aos pilotos da Força Aérea”, disse o comandante da Força Aérea Ucraniana Mykola Oleshchuk no post, acrescentando uma declaração desafiadora de que Sebastopol é a “Cidade das Forças Navais das Forças Armadas”. “Ucrânia”, não Rússia. Ele abriu a sua mensagem com uma aparente referência ao ataque anterior a Sebastopol, dizendo: “Prometemos que haveria mais…” com o símbolo da explosão.

O ataque ocorreu um dia depois de autoridades ucranianas anunciarem uma barragem de bombas coletivas Mísseis russos atingiram seis cidadesComo resultado, pelo menos duas pessoas morreram e a infraestrutura elétrica foi danificada em diversas áreas.

A última troca de tiros seguiu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Visite Washington para suporte contínuo Pelos esforços do seu país para se defender da invasão russa. Os líderes republicanos no Congresso dos EUA questionaram-se como e quanta ajuda militar e humanitária seria enviada à Ucrânia durante a era do Presidente Biden. Ele está buscando um adicional de US$ 24 bilhões Em ajuda.

A certificação do pedido de Biden é altamente incerta devido à crescente divisão partidária em Washington.