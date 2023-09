Projeto de lei de reserva de mulheres: a Índia aprova um projeto de lei histórico para reservar um terço dos assentos para mulheres

Membros do Partido Bharatiya Janata oferecem doces em comemoração após a aprovação do Projeto de Lei de Reserva para Mulheres no Lok Sabha durante a sessão especial do Parlamento, em Nova Delhi, Índia, na quinta-feira, 21 de setembro de 2023.





O Parlamento indiano aprovou na quinta-feira um projeto de lei histórico que reservará um terço dos seus assentos na câmara baixa e nas assembleias estaduais para mulheres, numa grande vitória para grupos de direitos humanos que lutam há décadas por uma melhor representação de género na política.

O projeto de lei recebeu apoio de todos os partidos e foi celebrado por políticos de todo o espectro político frequentemente dividido da Índia, mas alguns expressaram reservas de que a implementação da cota poderia levar anos.

Um total de 214 legisladores da Câmara Alta votaram a favor da Lei de Reserva das Mulheres, apresentada pelo governo do primeiro-ministro Narendra Modi numa sessão parlamentar especial na terça-feira. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira.

“Um momento histórico na jornada democrática do nosso país!” Modi escreveu no Twitter após aprová-lo. “Com a aprovação deste projeto de lei, a representação do poder das mulheres será fortalecida e uma nova era de empoderamento das mulheres terá início.”

Seis tentativas de aprovar o projecto de lei, que foi apresentado pela primeira vez em 1996, falharam, por vezes devido à forte rejeição por parte da esmagadora maioria dos legisladores do sexo masculino.

Na Índia, a maior democracia do mundo, com uma população de 1,4 mil milhões de habitantes, as mulheres representam quase metade dos 950 milhões de eleitores registados do país, mas representam apenas 15% dos legisladores no Parlamento e 10% nas assembleias estaduais.

Apesar do voto de aprovação, a medida não se aplicará às eleições gerais do próximo ano.

A implementação da cota pode levar anos porque depende do redesenho dos distritos eleitorais, o que só acontecerá depois da conclusão do censo populacional, que é realizado uma vez a cada década na Índia.

Este enorme projeto de censo deveria ser implementado em 2021, mas foi adiado devido à pandemia do vírus Corona e desde então foi interrompido.

Alguns membros da oposição indiana expressaram desapontamento pelo facto de o projeto de lei não entrar em vigor em breve.

Sonia Gandhi, líder do Congresso Nacional Indiano, disse que as mulheres esperam pela aprovação do projeto há 13 anos.

“Agora pedem-lhes que esperem mais”, disse ela aos legisladores no Parlamento. “Quantos anos mais?”

Rajani Patil, outro deputado do Congresso, disse que embora o partido estivesse “muito feliz” com a sua aprovação, a sua exigência era que o projecto de lei fosse “implementado imediatamente” nas eleições gerais.

“Também deveria incluir reservas OBC”, acrescentou ela, referindo-se ao sistema de castas da Índia, uma hierarquia social de 2.000 anos imposta às pessoas por nascimento. Embora tenha sido abolido em 1950, ainda existe em muitos aspectos da vida.

No entanto, a aprovação do projecto de lei no Parlamento será vista como mais um impulso para Modi e o seu BJP antes das eleições nacionais do próximo ano.

Embora a Índia tenha feito progressos nas questões das mulheres nos últimos anos, continua a ser um país profundamente patriarcal.

Desde a sua independência em 1947, teve uma primeira-ministra. India Gandhi serviu como líder do país duas vezes antes de seu assassinato em 1984.

A atual Presidente da Índia, Draupadi Murmu, nomeada para este cargo no ano passado, tornou-se a segunda mulher a ocupar este cargo.

Em todo o mundo, a percentagem total de assentos parlamentares na Câmara dos Representantes ocupados por mulheres é de cerca de 26 por cento. Segundo dados da ONU Mulheresem comparação com 11 por cento em 1995.

Até agora, apenas seis países alcançaram 50 por cento ou mais de mulheres no parlamento, nas assembleias individuais ou na Câmara dos Representantes. Ruanda lidera com 61 por cento, seguido por Cuba (53 por cento), Nicarágua (52 por cento), México (50 por cento), Nova Zelândia (50 por cento) e Emirados Árabes Unidos (50 por cento).

Outros 23 países atingiram ou ultrapassaram os 40 por cento, incluindo 13 na Europa, seis em África, três na América Latina e nas Caraíbas e um na Ásia – Timor Leste.

Mas Taiwan, que não é contabilizado nos dados da ONU, Tem a segunda maior representação de mulheres em sua legislatura Na Ásia, depois dos Emirados Árabes Unidos, com 43 por cento.