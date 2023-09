EXCLUSIVO: Hackers russos buscam evidências de crimes de guerra, diz chefe cibernético ucraniano

Ucrânia diz que hackers russos têm como alvo investigações de crimes de guerra

QUIIV/LONDRES (Reuters) – Espiões russos estão usando hackers para atacar sistemas de computadores de agências policiais ucranianas, na tentativa de identificar e obter evidências relacionadas a supostos crimes de guerra russos, disse o chefe da defesa cibernética da Ucrânia à Reuters nesta sexta-feira.

Yuri Shehol, chefe do Serviço Estatal de Comunicações Especiais e Proteção de Informações da Ucrânia, disse que os hackers, trabalhando através das agências de inteligência estrangeiras, nacionais e militares da Rússia, intensificaram as campanhas de hackers digitais visando o Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia e os departamentos que documentam crimes de guerra. SSSCIP), que cuida da defesa cibernética no país sitiado.

“Houve uma mudança de direção, do foco em instalações de energia para instituições de aplicação da lei que anteriormente não eram tão visadas”, disse Shihol.

Ele acrescentou: “Esta mudança em direção aos tribunais, promotores e unidades de aplicação da lei mostra que os hackers estão coletando evidências sobre os crimes de guerra russos na Ucrânia” com o objetivo de prosseguir as investigações na Ucrânia.

A atividade de espionagem será sinalizada em um próximo relatório do SSSCIP, que será publicado na segunda-feira.

O relatório, cuja cópia foi vista pela Reuters, diz que os hackers também estavam tentando coletar informações de inteligência sobre cidadãos russos presos na Ucrânia, com o objetivo de “ajudar esses indivíduos a evitar processos e devolvê-los à Rússia”.

“Os grupos que identificamos como envolvidos nesta atividade fazem parte das agências de inteligência russas GRU e FSB”, disse Shehol.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia e o Serviço Federal de Segurança não responderam imediatamente aos pedidos por escrito de comentários da Reuters. A agência de inteligência militar russa, GRU, não foi encontrada para comentar.

Shehol se recusou a especificar exatamente quais unidades foram alvo da campanha de hackers, alegando preocupações de segurança. Acrescentou que o número de incidentes de cibersegurança documentados pelo SSSCIP aumentou 123% nos primeiros seis meses deste ano em comparação com o segundo semestre de 2022.

Sem entrar em detalhes, Shihol disse que os hackers russos priorizaram atacar agências governamentais e tentar acessar seus servidores de e-mail. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente nenhum dos hacks mencionados por Chihol e pelo relatório.

O Tribunal Penal Internacional, com sede na Holanda, disse na terça-feira que detectou “atividade incomum” na sua rede informática no fim de semana passado. Não estava claro até sexta-feira quem estava por trás do hack.

O tribunal ganhou as manchetes em março, quando emitiu um mandado de prisão para o presidente russo, Vladimir Putin, por suspeita de deportar ilegalmente crianças da Ucrânia. O Kremlin rejeita estas acusações e a jurisdição do tribunal.

Guerra híbrida

Antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, em Fevereiro de 2022, as agências de inteligência ocidentais alertaram para potenciais ataques cibernéticos que poderiam espalhar-se por outros lugares e causar danos “repercussivos” nas redes informáticas globais.

Embora haja poucas evidências da propagação destes ataques até agora, a Rússia explora regularmente hacks paralelamente às suas operações militares.

Uma tentativa de um grupo de hackers de inteligência russo apelidado de “Sandworm” de lançar um ataque cibernético devastador à rede elétrica da Ucrânia em abril de 2022 foi frustrada.

Shihol disse que seu departamento viu evidências de que hackers russos obtiveram acesso a câmeras de segurança privadas dentro da Ucrânia para monitorar os resultados de ataques com mísseis de longo alcance e ataques de drones.

“Documentamos diversas tentativas de acesso a câmeras de vídeo próximas às instalações atacadas e a sistemas que fornecem informações sobre a estabilidade da rede elétrica”, disse ele.

A Rússia atacou a infra-estrutura energética da Ucrânia com uma campanha aérea de Inverno no ano passado que causou enormes cortes de energia a milhões de pessoas. Shihol disse que a infraestrutura energética também foi alvo de ataques cibernéticos e espera que esses ataques aconteçam novamente neste inverno.

“É preciso compreender que a guerra cibernética não terminará mesmo depois de a Ucrânia vencer no campo de batalha”, disse Shihol.

(Reportagem de Tom Balmforth em Kiev e James Pearson em Londres – Preparação de Muhammad para o Boletim Árabe) Edição de Mike Collett-White e Gareth Jones

