Bieber teve um impacto “maravilhoso” na equipe de Matthews no jogo All-Star

Mas não tanto quanto fora do casulo.

Era o suéter Marni Fuzzy Wuzzy Brushed Dot Padded em Tulip. Preço de varejo: $ 4.600.

Foi atraente, especialmente com Bieber ao lado do técnico do Boston Bruins, Jim Montgomery, que usava uma jaqueta azul clara enquanto treinava o time de Matthews.

“Estávamos adorando”, disse Matthew. “Estávamos dizendo que Monty deveria jogar no segundo tempo. Não sei se isso aconteceu ou não. Não sei, se você estivesse no topo da arquibancada, não haveria dúvida de que poderia escolhê-lo. a multidão com bastante facilidade.

Infelizmente, Montgomery não foi capaz de fazer uma declaração de moda.

“Gosto do casaco”, disse ele. “Eu queria me vestir bem. Não tenho nenhuma aparência, então talvez seja melhor falar alto com minhas roupas.

Mas Montgomery conseguiu conversar sobre música com Bieber.

“No banco, eu estava pensando na mente dele e perguntei: 'O que você ouve quando relaxa em casa?'”, Disse ele. “Agora ele disse que está ouvindo uma nova banda de Austin, Texas. Nunca ouvi falar deles. Anotei, então vou fazer uma resenha.”

Perto do final da final, Bieber colocou um pé no banco, observando atentamente a ação. Quando o atacante do Detroit Red Wings, Alex DeBrincat, marcou para dar ao time de Matthews uma vantagem de 6-3 faltando 1:51 para o final, ele ficou no banco com as mãos para cima.

Finalmente, depois que o atacante do New York Islanders, Mathew Barzal, marcou para dar-lhes uma vantagem de 7-4 faltando 1:06 para o final, Montgomery colocou o braço em volta de Bieber. Nesse ponto, elas eram todas “Beliebers”.

“Sabíamos que tínhamos conseguido”, disse Montgomery. “Era ótimo estar perto dele. Ele estava tão interessado nisso que tinha uma verdadeira paixão.

Essas eram suas únicas intenções.

“Ele foi baleado”, disse Marner. “Ele queria vencer. Sim, cara, foi ótimo tê-lo no banco.”