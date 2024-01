Buffalo eleita o mercado imobiliário mais quente em 2024: Relatório

Imobiliária

Snowy Buffalo deverá ter o grande mercado imobiliário mais aquecido em 2024, de acordo com um relatório.

Apesar dos invernos rigorosos e longos, o oeste da cidade de Nova York continua vivo Ele liderou a lista Zillow Entre os 50 mercados “mais quentes” para 2024 devido à sua acessibilidade – tornando a casa própria uma possibilidade real para os jovens.

“Os mercados imobiliários são os mais saudáveis, onde os preços acessíveis das casas e as fortes oportunidades de emprego dão aos jovens aspirantes uma oportunidade real de comprar e começar a construir capital”, disse Anushna Prakash, cientista de dados da Zillow Economic Research, no relatório da empresa imobiliária.

A casa típica em Queen City vale atualmente US$ 248.445, de acordo com estimativas da Zillow – bem abaixo da média nacional de US$ 347.415.

Espera-se que Buffalo, Nova York, seja o grande mercado imobiliário mais aquecido em 2024, de acordo com Zillow. Apoiar

A casa típica em Buffalo custa US$ 248.445, de acordo com Zillow. Benedeque

Se um comprador fizesse um pagamento inicial de 5% por uma casa típica em Buffalo, a hipoteca seria de US$ 1.792, de acordo com o relatório. O aluguel típico custa $ 1.257 por mês.

Zillow mediu a demanda projetada por moradias em Buffalo comparando o número de novos empregos criados na cidade com o número de novas casas sendo construídas.

Das 50 cidades analisadas pela empresa, Buffalo tinha o maior número de empregos por nova unidade habitacional – o que deverá provocar um aumento dos preços das casas, a menos que sejam construídas unidades adicionais para corresponder à procura.

Charlotte foi eleita o mercado imobiliário mais aquecido da Zillow em 2023 – quando os custos da habitação atingiram um recorde para compradores e locatários em todo o país.

Prevê-se que o aumento das oportunidades de emprego conduza a preços mais elevados das casas. Hsa_Htaw

As Cataratas do Niágara estão localizadas a uma curta distância de carro a oeste da cidade de Nova York. Ondrej Busic

Atrás de Buffalo na classificação deste ano estão as cidades do meio-oeste de Cincinnati e Columbus, Ohio.

“Os estoques estão se movendo muito rapidamente em Cincinnati, e Columbus é o lar do aumento mais rápido projetado de domicílios ocupados pelos proprietários, um indicador da formação de domicílios e do crescimento populacional”, descobriu Zillow.

Cerca de 276.000 pessoas viviam em Buffalo de acordo com o Censo de 2020, mas já foi o lar de mais do que o dobro desse número em 1950, quando a população atingiu o pico de 580.000 antes da fuga dos empregos industriais e do declínio da cidade.

Em outubro, o senador de Nova York Chuck Schumer Anunciar A região de Buffalo Rochester-Syracuse foi declarada um “centro tecnológico” federal ao abrigo da Lei CHIPS e da Ciência e receberá milhares de milhões de dólares em financiamento federal para tornar a região num centro industrial.

A cidade também abriga várias universidades – incluindo a Universidade de Buffalo e a Universidade Estadual de Buffalo, ambas instituições da SUNY – e, claro, o Buffalo Bills da NFL.

Devido à sua localização no Lago Erie, a cidade é conhecida pela neve. A cidade de Buffalo recebeu 133,6 polegadas de neve em 2022-23, de acordo com o relatório. Serviço Meteorológico Nacional.

Carregue mais…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}