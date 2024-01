Os relatórios iniciais de emprego nos EUA são exagerados em 439.000 empregos em 2023

um trabalho

Algo está errado com os relatórios anteriores sobre empregos nos EUA.

O governo cortou discretamente 439.000 empregos até novembro de 2023, mostra uma análise mais detalhada dos números do Bureau of Labor Statistics.

Isto significa que os resultados iniciais do emprego foram inflacionados em 439 mil empregos e que o mercado de trabalho não é tão saudável como o governo sugere.

Desde que o governo eliminou 439 mil empregos, a percentagem total de empregos criados pelo governo no ano passado é ainda maior.

O aumento do emprego no governo levou a um número maior de empregos.

Isto é importante porque os relatórios de emprego dos EUA movimentam os mercados e os rendimentos do Tesouro dos EUA.

Além disso, é um factor importante nas decisões da Reserva Federal sobre o caminho para aumentar e reduzir as taxas de juro. Tudo isso impacta o bolso dos consumidores norte-americanos.

“É hora de parar de negociar dados de folha de pagamento”, ele tuitou David Rosenbergfundador da Rosenberg Research.

Pelos seus cálculos, ele diz que as revisões em baixa atingiram “443.000 épicos”, acrescentando que “mais de 40% do crescimento salarial em 2023” veio do “modelo sofisticado de ‘nascimento e morte’” que o BLS usa para “estimar”. Relata suas funções.

O governo cortou discretamente 439.000 empregos até novembro de 2023, mostra uma análise mais detalhada dos números do Bureau of Labor Statistics. Sharvsin86

Mais uma vez, em Dezembro, o sector governamental obteve uma classificação elevada na criação de emprego.

Criou 52 mil empregos no último mês de 2023.

Como salienta Edward Lawrence, da Fox Business, isto eleva a média de três meses de empregos no setor público para 50.000 empregos por mês.

A secretária interina do Trabalho, Julie Su, “não respondeu se isso fosse sustentável quando eu a pressionei”, diz Lawrence.

O sector dos cuidados de saúde e da assistência social, que depende fortemente de fundos de despesas governamentais, criou cerca de 59.000 oportunidades de emprego.

Isto significa que os resultados iniciais do emprego foram inflacionados em 439 mil empregos e que o mercado de trabalho não é tão saudável como o governo sugere. AFP via Getty Images

O problema dos números inflacionados de empregos não é um problema novo.

Em Agosto de 2023, o Bureau of Labor Statistics divulgou uma análise preliminar dos 12 meses até Março de 2023, mostrando que o crescimento do emprego nos EUA nesse período foi exagerado por 306.000 empregos líquidos.

Isso significa menos 25.500 empregos, em média, por mês nesse período.

A criação de empregos no sector privado também foi revista em baixa em 358.000 no período, enquanto as folhas de pagamento do governo foram revistas em alta em 52.000.

O Fed de Filadélfia também levantou sobrancelhas em Dezembro de 2022, quando os seus algoritmos previram que o Bureau of Labor Statistics tinha reportado de forma exagerada o crescimento do emprego em 1,1 milhões no segundo trimestre desse ano.

Desde que o governo eliminou 439 mil empregos, a percentagem total de empregos criados pelo governo no ano passado é ainda maior. Meio ponto

O presidente também foi acusado de receber muito crédito pelos números do emprego.

Ele afirmou ter criado de 13 a 14 milhões de empregos.

Mas economistas e analistas de mercado salientaram que estes empregos foram recuperados pela economia dos EUA depois dos confinamentos pandémicos terem eliminado 22 milhões de empregos.

Na verdade, a economia sob o presidente Biden “trouxe de volta” todos os empregos perdidos devido à pandemia e “criou” 4,86 ​​milhões de empregos desde Fevereiro de 2020.

Este é um resultado positivo.

Além disso, a economia “trouxe de volta” todos os empregos industriais perdidos devido à pandemia e “criou” 201 mil empregos industriais.

Apenas 6.000 foram criados em dezembro de 2023.

Os empregos na indústria são muito importantes.

Cria um efeito halo para outros setores, seja a indústria de serviços ou a saúde.

O setor manufatureiro testemunhou uma contração por 14 meses consecutivos.

Hoje, a participação da força de trabalho nos Estados Unidos está num nível historicamente baixo (62,5%).

Tal como relatou Edward Lawrence, o relatório de emprego de Dezembro mostra que 683.000 trabalhadores abandonaram a força de trabalho.

Um recorde de 8,69 milhões de pessoas têm agora vários empregos para sobreviver.

A economia perdeu 1,5 milhões de trabalhadores a tempo inteiro desde Junho do ano passado, ao mesmo tempo que adicionou 796 mil trabalhadores a tempo parcial.

Isto significa que mais trabalhadores têm vários empregos para pagar os custos de vida mais elevados devido à taxa de inflação acumulada de 17,4% sob a Casa Branca.

Isto não é um bom sinal.





