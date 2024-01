Um homem está processando Dunkin ', alegando que um 'banheiro explodido' cobriu seu corpo com fezes

Ícone de canto para baixo Ícone em forma de ângulo apontando para baixo. Um homem passa por uma loja Dunkin 'em 26 de outubro de 2020 na cidade de Nova York. Michael M. Santiago/Getty Images

Um homem na Flórida processou Dunkin' por mais de US$ 50 mil em danos.

Paul Kerouac afirmou que um banheiro de uma loja Dunkin explodiu em 2022, cobrindo-o de escombros.

Kerouac alegou no processo que sofreu “lesões graves e de longa duração”.

Um homem na Flórida processou Dunkin 'por mais de US $ 50.000 em danos depois que ele alegou que um vaso sanitário estourou e o cobriu com fezes e urina, de acordo com um processo visto pelo Business Insider.

Paul Kerouac afirmou que em 2022 sofreu “ferimentos graves e de longa duração” depois que um banheiro explodiu no banheiro masculino de uma loja Dunkin 'em Winter Park, Flórida.

Kerouac disse que ele e o interior da sala estavam “cobertos de detritos, incluindo fezes humanas e urina”, após o incidente.

Depois de sair da sala, ele disse que tentou obter ajuda dos funcionários da loja e foi informado de que eles estavam “cientes do problema do banheiro, pois já havia ocorrido incidentes anteriores com o banheiro”, segundo a ação.

O processo prossegue afirmando que Kerouac está agora em aconselhamento e precisa de cuidados de saúde mental devido ao “trauma” que sofreu.

Diz que ele sofreu “lesões físicas e danos psicológicos que resultaram em dor, sofrimento, incapacidade, lesões emocionais permanentes e significativas, angústia mental, perda da capacidade de aproveitar a vida e despesas com cuidados e tratamentos médicos”.

Kerouac está buscando uma indenização superior a US$ 50 mil, sem incluir custos adicionais, juros ou honorários advocatícios.

Dunkin' talvez seja mais conhecido por seu antigo nome, Dunkin' Donuts.

Ela mudou de nome em 2019 na tentativa de se transformar em uma “marca liderada por bebidas em movimento”.

“Ao simplificar e modernizar o nosso nome, ao mesmo tempo que continuamos a honrar a nossa herança, temos a oportunidade de criar uma nova energia incrível para a Dunkin', tanto dentro como fora das nossas lojas”, disse Tony Weisman, ex-diretor de marketing da Dunkin' nos EUA. em um comunicado. Comunicado de imprensa Antes que a mudança se torne oficial.

A Dunkin' não respondeu imediatamente ao pedido de comentários do Business Insider, que foi enviado fora do horário comercial normal.