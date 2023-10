Ações da AMC saltam depois que filme show de Taylor Swift arrecada US$ 100 milhões em vendas antecipadas de ingressos

CNN

–



AMC Entertainment está sentindo os efeitos da legião de fãs de Taylor Swift.

Ações AMC (Sua mãe) subiu 11,5% nas negociações da tarde de sexta-feira, depois que a rede de cinemas anunciou que o filme-concerto “Taylor Swift: The Eras Tour” gerou mais de US$ 100 milhões em vendas antecipadas de ingressos.

A empresa disse em comunicado na quinta-feira que a demanda do público pelo filme “foi incrível desde o momento em que foi anunciado pela primeira vez”. AMC observou que a demanda do público americano foi particularmente forte entre os telespectadores que optaram por assistir ao filme em formatos de tela grande, como IMAX.

Swift gerou novidades sobre o filme em 31 de agosto, quando o anunciou para seus quase 275 milhões de seguidores no Instagram. “Taylor Swift: The Eras Tour”, o filme-concerto mais lucrativo da história, estreia na sexta-feira, 13 de outubro. Não havia dúvidas sobre o sucesso do filme de três horas, com a expectativa de que a turnê ultrapassasse US$ 2 bilhões em 2018. Vendas de ingressos na América do Norte.

“Taylor Swift: The Eras Tour” também quebrou o recorde da AMC de vendas antecipadas de ingressos no primeiro dia, com US$ 26 milhões.

AMC Theatres Distribution, juntamente com os parceiros de subdistribuição Variance Films, Trafalgar Releasing, Cinepolis e Cineplex, fecharam acordos com operadoras para exibir o filme em mais de 8.500 cinemas em 100 países. Desses cinemas, 4.000 estarão nos Estados Unidos.

AMC não é a única empresa que colhe os frutos da enorme base de fãs de Swift. Ações da Cinemark Holdings (CNK), uma rede de teatros com cerca de 500 locações, ganhou mais de 5% na sexta-feira. As vendas de ingressos para o Eras Tour estavam “estabelecendo recordes locais de pré-venda”, disse a empresa em um comunicado à imprensa.

Para a AMC, a recuperação ocorreu após quedas acentuadas ao longo de dois anos. As ações da AMC atingiram um máximo recorde de US$ 339 em junho de 2021 e caíram para US$ 7,05 em 11 de setembro. Na sexta-feira, as ações da AMC fecharam a US$ 9,26.

A bênção para as redes de cinemas pode continuar em dezembro, quando está previsto o lançamento de “Renaissance: A Film by Beyoncé”.