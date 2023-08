Quem é Luis Rubiales e por que ele beijou Jenny Hermoso?

CNN

Uma semana depois de a Espanha vencer a sua primeira Copa do Mundo Feminina, a federação de futebol do país está em guerra com as jogadoras que trouxeram o troféu para casa.

O escândalo começou momentos depois La RojaA histórica seleção espanhola venceu a Inglaterra por 1 a 0, quando o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, beijou a meio-campista Jennifer Hermoso nos lábios.

Rubiales, 46 anos, disse que cometeu um erro, mas o beijo foi consensual. Hermoso, 33 anos, disse que não lhe deu permissão e se sentiu violada.

Oito dias depois, os vencedores da Copa do Mundo na Espanha recusam-se a jogar. A federação de futebol do país está ameaçando com ação legal. Rubiales prometeu “lutar até o fim”.

A Federação Espanhola de Futebol apelou às federações regionais para que se reúnam para uma reunião “extraordinária e urgente” na segunda-feira para abordar a situação atual, depois de Rubiales ter sido provisoriamente suspenso pela FIFA no fim de semana.

Aqui está o que você precisa saber.

Após a vitória no dia 20 de agosto, a seleção espanhola fez fila para receber as medalhas e os parabéns de importantes figuras políticas e do futebol.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, ficou em primeiro lugar. E ao lado dele estavam a rainha espanhola Letizia e a princesa Sofia. Rubiales ficou à esquerda do rei mais jovem. Ele foi seguido pelo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, pelo secretário de Relações Exteriores britânico, James Cleverly, e outros.

Começou a cerimônia de distribuição de medalhas e a delegação homenageou os campeões um a um. Infantino entregou a cada jogador suas medalhas. Então a família real os abraçou. Rubiales cumprimentou muitos deles com grandes abraços e um beijo na bochecha, chegando a levantar alguns deles no ar.

Porém, o início do encontro Rubiales-Hermoso não foi transmitido ao vivo pela televisão. Depois que uma das jogadoras espanholas foi mostrada beijando a Copa do Mundo Feminina, a transmissão foi cortada para Rubiales abraçando Hermoso. Os braços de Rubiales repousam sobre os ombros de Hermoso, e os braços de Hermoso repousam sobre a parte superior das costas de Rubiales. A dupla balança brevemente para frente e para trás, com Rubiales parecendo estar dizendo algo no ouvido de Hermoso.

Rubiales coloca as mãos na nuca de Hermoso. Ele a beija nos lábios, depois dá dois tapinhas nas costas dela antes que ela continue a procissão.

O que dizem Rubiales e Hermoso



Hermoso disse que em nenhum momento consentiu no beijo.

“Senti-me emasculada e vitimizada por um ato sexista e equivocado, sem qualquer consentimento da minha parte”, disse ela nas redes sociais. Eu simplesmente não fui respeitado.

Rubiales admitiu que cometeu um erro na segunda-feira, um dia após a vitória da Espanha, mas depois defendeu as suas ações. Num discurso desafiador na sexta-feira, ele disse que o beijo foi “espontâneo, mútuo, alegre e consentido”.

Ele acrescentou que não iria renunciar e disse que iria “lutar até o fim”.

Rubiales foi criticado por suas ações e pode perder o emprego.

A FIFA iniciou um processo disciplinar contra Rubiales e suspendeu-o temporariamente de todas as atividades relacionadas com o futebol. O sindicato dos jogadores espanhóis FUTPRO pediu que Rubiales fosse punido após o beijo, enquanto o sindicato mundial de jogadores FIFPRO pediu “ação disciplinar imediata” após o discurso de Rubiales na sexta-feira.

O chefe do Conselho Supremo do Esporte da Espanha, a agência governamental espanhola que supervisiona as atividades esportivas, disse que o conselho tentará deter Rubiales o mais rápido possível, permitindo-lhe o devido processo.

Em resposta à decisão de Rubiales de permanecer, Rafael del Amo, vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol, e 11 membros do programa nacional espanhol de futebol feminino renunciaram.

Os jogadores também ameaçaram boicotar as competições caso Rubiales permanecesse no cargo.

Hermoso e seus colegas da seleção espanhola vencedora da Copa do Mundo disseram que não jogariam novamente pelo país até que Rubiales fosse demitido. O técnico deles, Jorge Vilda – ele próprio envolvido em polêmica depois que surgiu um vídeo dele tocando inapropriadamente uma funcionária durante a final da Copa do Mundo – chamou o comportamento de Rubiales de “inapropriado”.

No front masculino, o atacante Borja Iglesia disse nas redes sociais que não jogaria pela seleção “até que as coisas mudem”. Os vencedores da Copa do Mundo masculina, Iker Casillas e Andrés Iniesta Rubiales, condenaram a decisão, assim como o atual técnico masculino, Luis de la Fuente. Outras equipes mostraram sua solidariedade.

Os políticos também afetaram.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, disse que o pedido de desculpas inicial de Rubiales era “inaceitável” e “insuficiente”, enquanto a vice-primeira-ministra Yolanda Diaz pediu a renúncia de Rubiales.

No entanto, a Federação Espanhola de Futebol está atrás de Rubiales. Ela acusou Hermoso de mentir sobre o incidente e ameaçou com ação legal contra ela e outras pessoas.

Ao apoiar Rubiales, a RFEF abriu um enorme fosso entre ela e os seus três parceiros mais importantes – a FIFA, o governo espanhol e os sindicatos que representam os futebolistas espanhóis.

Resta saber se Rubiales conseguirá sobreviver à pressão que o levou a renunciar.

Mas o incidente destacou questões de sexismo e masculinidade em Espanha, que a federação de jogadores se comprometeu a combater.

“O sindicato está a trabalhar para que ações como as que vimos nunca fiquem impunes, sejam impostas sanções e sejam adotadas medidas relevantes para proteger os jogadores de futebol de ações que consideramos inaceitáveis”, disse a federação esta quarta-feira.

“É fundamental continuarmos a progredir na luta pela igualdade, uma luta travada com determinação pelos nossos jogadores, que nos levou à posição em que nos encontramos hoje”.