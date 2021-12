Brian Kelly está saindo de Notre Dame para a LSU

Brian Kelly deixará a Notre Dame para se tornar o técnico de futebol do estado da Louisiana, a última de uma série de mudanças em alguns dos programas de futebol universitário mais prestigiados do país.

A notícia foi confirmada na manhã de terça-feira pela LSU

A contratação segue a mudança de Lincoln Riley de Oklahoma para Sul da Califórnia. Ambas as mudanças surpreenderam o mundo do futebol universitário, já que os treinadores não deixam regularmente os programas de elite voluntariamente, criando vagas de emprego atraentes nas universidades que Riley e Kelly deixaram.

O Fighting Irish terminou a temporada regular 11-1 este ano e se um time sênior perder, pode ganhar uma vaga no College Football Playoff. Foi Notre Dame 6º lugar No último ranking do play-off entre as quatro equipes divulgado na noite de terça-feira. Geórgia, Michigan, Alabama e Cincinnati estavam entre os quatro primeiros, e Oklahoma ficou em 14º.

Kelly parecia uma instituição de Notre Dame depois de 12 anos no cargo sênior. Ele teve uma participação no Campeonato Nacional na temporada de 2012 e marcou um total de 113-40. (As vitórias na temporada de jogos do campeonato foram posteriores desocupado pela NCAA Depois foi descoberto que o treinador fazia cursos para jogadores.) Nesta temporada, Kelly venceu Knute Rockne com o maior número de vitórias como treinador universitário.