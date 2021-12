Três razões pelas quais os Suns são melhores que os guerreiros – e eles são concorrentes legítimos

Não foi por acaso.

Sem dúvida, os Suns tiveram algum alívio em seu caminho para Finais da NBA da última temporada – Cada equipe faz isso – mas eles ganharam a viagem no verão passado. que eles Ele trouxe de volta praticamente o mesmo elenco talentoso e equilibrado nesta temporada, Mas havia céticos. Poucos os escolheram para voltar às finais, mas muitos de nós deveriam. O Suns pode não lançar um dos cinco melhores jogadores da liga todas as noites, mas eles colocam um time versátil, QI alto com jogadores de nível All-NBA e alguns pontos fracos. É uma equipe que encontra meios de vencer.

Isso é o que o Suns fez na noite de terça-feira contra o Warriors, e eles encontraram maneiras de vencer por 104-96. Aqui estão os três segredos para vencer o Golden State Phoenix – e esses são os três motivos pelos quais o Suns está de volta às finais da NBA este ano.

defesa. defesa. defesa.

O Phoenix Suns chegou a este jogo com sua defesa do terceiro colocado na NBA – na terça-feira, eles a usaram para levar seu segundo melhor ataque para uma pontuação de 100 ofensiva para a noite (12,4 abaixo da média da temporada). Os defensores ativos do Suns forçaram o Warriors a 23 turnovers – 24% das participações do Golden State. Lance a bola em uma das quatro rodadas na quadra e provavelmente perderá.

Phoenix jogou o Defensor da Equipe All-Defensive no nível da equipe Michael Bridges em um Stephen Curry Junto com muitos outros jogadores na forma de duplas e triplas, Curry realizou 4 de 21 arremessos no geral e 3 de 14 de 3.

“Steve errou alguns arremessos, mas acho que Michal respeita Steve e a defesa de nossa equipe [worked]O técnico do Suns, Monty Williams, disse na partida pós-jogo. “Nós mostramos a ele os corpos esta noite, tentamos tornar isso o mais difícil possível para ele.”

O sol esteve ativo na defesa a noite toda, foi Dender Eaton Proteja a borda, tornando-se o primeiro time a segurar o Warriors com menos de 100 pontos nesta temporada.

Esta defesa pode segurar

O sol é a embreagem

O Suns entrou nesta partida por 8-1 em partidas de embreagem – com cinco pontos nos últimos cinco minutos – com uma pontuação insana de +47,8 nesses minutos.

Eles eram melhores do que isso neste jogo. O Suns teve uma classificação líquida de +59 nas últimas 5:19 contra Warriors terça-feira. O Golden State acertou 2 de 8 naqueles minutos (ambos os sets na final: 44 segundos, quando a partida já estava decidida), o Phoenix marcou 5 a 7.

Chris PaulEquipes historicamente boas na embreagem. É uma combinação de fatores: ele toma decisões inteligentes, raramente lança a bola, pode criar espaço e derrotar jogadores de médio alcance.

Apenas alguns fãs tendem a pensar em alguns colapsos épicos de embreagem do CP3, mas esses são atípicos, não a norma (mesmo na pós-temporada, mas especialmente em comparação com a temporada regular). Neste jogo, ele teve um balde, três assistências e um roubo de bola nos últimos cinco minutos, além de encontrar arremessos abertos e controlar o andamento do jogo.

Sabemos o que CP3 se traduz em pós-temporada porque o vimos fazer isso com a mesma equipe há uma temporada.

Profundidade e variedade

perdeu o sol Devin Booker a uma lesão no tendão da coxa no primeiro tempo de terça-feira – ele foi o artilheiro do time com 23,9 pontos por jogo.

em ascensão Landry Chamett, com uma ajudinha de Chris Paul e algumas tacadas de jogadores como Jay Crowder E Cameron Johnson. Portanto, todo jogo é um jogo criado por alguém.

O assento do Suns ficou ainda melhor nesta temporada com a adição de Shammet e Gavel McGee (que suporta iTunes).

Esta vaga será testada no domingo, quando Suns e Warriors têm uma segunda partida. Mas eles também estão entre os motivos pelos quais os Suns podem vencer novamente.