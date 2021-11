Rumores da MLB: atualizações ao vivo da mania do agente livre conforme Javier Báez, Corey Seager e Max Scherzer encontram novos lares

Aqueça o fogão quente da Liga Principal de Beisebol antes de uma paralisação iminente. O atual Acordo Coletivo de Trabalho (CBA) expira na noite de quarta-feira, e a atividade de agente livre será suspensa até que a associação de jogadores e a liga cheguem a um novo acordo – um processo que pode levar meses.

Muitos jogadores e times estão fechando negócios antes de fechar, e isso levou ao frenesi de agentes livres nos últimos dias. até terça de manhã, Seis de nossos 10 principais agentes assinaram:

O Rangers e o Mets eram os times mais ativos no free agency e também não eram muito próximos. Além de Seager e Handsome, os texanos também contrataram o lateral-direito John Gray e o tackle defensivo Cole Calhoun. O Mets contratou Eduardo Escobar e entrou em campo, Marc Cana, além de Scherzer e Marty. Os dois clubes comprometeram mais de $ 800 milhões para libertar agentes.

Embora a agência gratuita tenha estado muito ativa nos últimos dias, o mercado comercial está frio, pelo menos por enquanto. Os Buccaneers enviaram seu apanhador Jacob Stallings ao Marlins para um trio na terça-feira, e isso é tudo em termos de negócios de alto perfil. Acho que as equipes se concentrarão na agência gratuita antes que o CBA expire e se preocuparão com as negociações mais tarde.

Pelo que vale a pena, terça-feira será um prazo “fácil” para contratações de agentes livres, porque times e jogadores precisarão de tempo para definir os detalhes do contrato e revisar as informações médicas antes que o CBA expire. Os dois lados não podem chegar a um acordo de última hora e colocar a caneta no papel. Aqui está uma olhada nos negócios notáveis ​​de agente livre que têm acontecido desde a noite de domingo.

Ofertas notáveis ​​de fogões a quente

Estaremos fornecendo atualizações ao vivo durante a terça-feira, conforme as equipes procuram fechar mais negócios. Acompanhe abaixo.