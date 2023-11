Brentford x Arsenal: Premier League – Ao vivo | Liga Premiada

principais eventos Mostrar apenas eventos importantes Ative o JavaScript para usar este recurso

35 minutos: O Arsenal teve 74% de posse de bola após meia hora. Eles não tinham muito o que mostrar. Na linha lateral, Mikel Arteta continua causando desconforto.

33 minutos: …E para ser justo com Ramsdale, que está realmente sob o microscópio esta noite, ele passou por uma área lotada para tirar a foto. É um bom guarda-redes, especialmente nestas condições.

32 minutos: A presença de Norgaard obriga Saliba a conceder escanteio pela esquerda. Brentford segura a caixa de seis jardas. Quase todo mundo gosta disso! O coração de Ramsdell deve estar batendo como badalos.

31 minutos: Mas Saka não aceita rápido, o que aumenta a paciência do árbitro. A isca quase funciona, porém, quando ele finalmente chuta a bola, Brentford está dormindo e Gabriel não está longe de cabecear no canto superior direito. Polegadas de largura, na rede lateral.

30 minutos: …Mas isso é melhor que o Arsenal, já que Jesus gira pelo lado esquerdo e chuta, mas seu chute é bloqueado por Pinnock. Tomiyasu então disparou um escanteio no flanco direito. Saka vem buscá-la. Rapidamente, provavelmente.

29 minutos: O ritmo diminui. Brentford parece muito confortável no momento.

27 minutos: O jogo do Arsenal está um pouco agitado neste momento, com Mikel Arteta já na área técnica. Alguém poderia pensar que era um pouco cedo para esse tipo de coisa.

25 minutos: Zinchenko se curva pela esquerda. Trossard parece surpreso quando o cruzamento passa por Ajer e com as sobrancelhas levantadas manda a bola por cima da trave. A oito jardas, deveria ter funcionado pelo menos com Flecken.

23 minutos: Zinchenko faz o suficiente para impedir que Mbimo se esgueire pelo flanco direito. Mas a bola chega a Norgaard, que chuta alto de primeira por cima da trave. Ramsdell tem tudo para você.

21 minutos: Odegaard retorna para passar e investigar. Jesus tenta driblar pelo lado esquerdo. Não há como passar. O Brentford tem feito um bom trabalho ao manter os visitantes à distância até agora.

19 minutos: Os torcedores do Brentford estão cantando a dor de Ramsdale, em referência a David Raya, que, afinal, ainda é tecnicamente seu goleiro. “Um dos elementos frequentemente esquecidos da alquimia do futebol de Brain Clough foi sua insistência para que seus jogadores se sentissem relaxados e seus métodos esotéricos habituais para atingir esse objetivo”, lembra Gary Naylor. “Acho que começando com Aaron Ramsdale, vemos que o velho Big’ead estava certo.” READ Os Braves conquistam o título da NL East de 2023

17 minutos: Cruzamento de Martinelli pela esquerda. A bola bateu no rosto de Onyeka e saiu em cobrança de escanteio. Mais uma vez, o Arsenal demora muito para mandar a bola e Trossard é o culpado desta vez. Foi claramente uma espécie de tática de desmancha-prazeres e, antes mesmo de Trossard ter colocado a bola, o árbitro pediu ao capitão do Arsenal, Odegaard, que dissesse à sua equipa para parar a bola. Quando Trossard finalmente chuta a bola, a bola não passa pelo primeiro homem. Depois de tudo isso, vez Isso não aconteceu.

15 minutos: A bola voltou para Ramsdale. A multidão está realmente preocupada agora. Será uma noite longa para o goleiro do Arsenal.

14 minutos: Ramsdale quase abriu o placar para Brentford! Ele tropeça com a bola nos pés, permitindo que Luisa a tire dele. Wiesa recua para Mbwemo, que cabeceia em direção ao gol desprotegido. Rice faz uma defesa na linha do gol e a bola rebate para Wesa, que só consegue responder com um toque ao lado. a enorme Fuja para Ramsdale. Ramsdale quase presenteou Bentford na partida de abertura! Fotografia: Andrew Candridge/Action Images/Reuters Atualizado às 17h47 GMT

12 minutos: Ramsdale chuta a bola para fora do jogo. Mais velhos cantos sarcásticos. Já que estamos no assunto, aqui está David Wall: “A maneira como Arteta lidou com Ramsdale não é novidade. Ele tem um jeito de congelar jogadores que não quer. Ele fez o mesmo, pelo menos, com Ozil, Kolasinac, Guendouzi e Aubameyang. Talvez nem todos fossem jogadores.” Importante para Arteta, embora Aubameyang praticamente o tenha mantido no cargo em sua primeira temporada e quase sozinho tenha vencido a FA Cup, ele ainda não é bom em gerenciamento. Faça você acha que isso poderia prejudicar a capacidade deles de atrair jogadores para jogar pelo Arsenal no futuro?

10 minutos: Saka demora um tempo absurdo para marcar o escanteio. A multidão está nas suas costas. Saka finalmente enviou. Flicken devolveu a bola para Saka, que desta vez desviou para Trossard. Ele tenta formar um no canto superior direito, mas erra. Tiro de meta.

9 minutos: Rice acerta a bola pelo lado direito. Janelt tenta descontar com cobrança de gol, mas Saka cola em seu ombro e o obriga a cobrar escanteio. Saka para se levar.

8 minutos: Onika perde a bola descuidadamente no meio-campo, permitindo que Jesus jogue a bola no contra-ataque. O Brentford é fraco na defesa e Jesus tem opções em ambos os flancos, mas Onyeka corrige o erro voltando e cortando a bola do dedo do atacante do Arsenal. READ Twitter perdeu para a mãe de Christian Brown durante o Draft da NBA de 2022

6 minutos: O Arsenal executa belos triângulos antes de Tomiyasu passar a bola para fora de jogo. cantos sarcásticos. Este jogo ainda não começou

4 minutos: Trossard foi bloqueado ilegalmente enquanto driblava pelo flanco esquerdo. Odegaard acerta a cobrança de falta resultante no liquidificador. Martinelli acerta uma cabeçada ruim de seis jardas. Ele tinha mais tempo do que imaginava.

2 minutos: Brentford tem o pé na bola e Yarmolyuk encontra um pouco de espaço na lateral direita. Sua cruz não é boa e pode ser facilmente removida. Uma rara atmosfera vintage esta noite no Brentford Community Stadium, lubrificada por algumas cervejas sem dúvida boas à tarde.

Arsenal recupera a bola. Ramsdell considera isso um tiro no escuro. Mai limpa. A bola volta para Ramsdale, que corre para frente. Por um momento, parece 1987 novamente. Zinchenko mobiliza tropas. Fotografia: David Price/Arsenal FC/Getty Images Atualizado às 17h40 GMT

A diferença acabou! Brentford anda de vermelho, branco e preto, Arsenal de amarelo neon embrulhado nos anos 70. Ou é o verde que irrita a retina? Acho que é amarelo, mas dói olhar de perto por muito tempo. Sairemos em um minuto! “É interessante que o Arsenal manteve Trossard nas primeiras oitavas de final, após o retorno de Gabriel Jesus e Odegaard”, começa Bill Hargreaves. “Isso parece significar que Saka retornará ao meio-campo. Um campo muito ofensivo, com Zinchenko na defesa. Um vislumbre do futuro, um pouco de expansão temporária contra um adversário considerado inferior, ou um teste?”

Thomas Frank falou anteriormente com a TNT. “Vocês escolheram uma boa equipe… Muitas equipes têm problemas com lesões, não somos só nós… Temos uma equipe fraca, mas é um desafio… É um desafio que precisamos resolver… Estou confiante de que a equipe pode fazer o trabalho.” Esperamos vencer o jogo de hoje.” A entrevista foi realizada em seu escritório, onde foi encontrado assistindo ao jogo do Luton Palace em seu laptop, na televisão dinamarquesa. De forma bastante deliciosa, ele não fez nenhuma tentativa de esconder isso. As boas e velhas VPNs.

Mikel Arteta, antes de seu 200º jogo como técnico do Arsenal, fala à TNT Sports. “Estou muito orgulhoso, é um grande número num grande clube e estou muito grato às pessoas que me deram a oportunidade e ficaram comigo… É um privilégio enorme… Teremos mesmo que ganhar isso porque é um lugar difícil de se chegar… Tivemos que tentar outra coisa hoje e estou ansioso por isso. READ Notas da MLB: como os Rays ficam na história, passam um Glover dourado e muito mais Será que Aaron Ramsdale, que substituirá o inelegível David Raya, manterá seu lugar se jogar bem esta noite? “Tenho ótimos jogadores, gosto de todos eles e tentamos dar chances a todos. Alguns deles tiveram uma boa ideia hoje. Ele se sairá bem, isso é certo.” Isso é deflexão corporal para os padrões olímpicos. Nossos juízes deram pontuações de 6,0, 6,0, 6,0, 6,0, 6,0, 6,0, 6,0, 5,9, 6,0.

Em jogo esta noite: Um empate 1-1 entre Manchester City e Liverpool significa que o Arsenal pode chegar à liderança com uma vitória esta noite… …Enquanto a derrota do Chelsea por 4-1 para o Newcastle deu ao Brentford a oportunidade de subir para a metade superior da tabela.

Brentford fez três alterações no time titular durante a derrota por 3 a 0 para o Liverpool. Nathan Collins, Matthias Jensen e Mads Roerslev estão todos fora; Frank Onika, Yehor Jarmolyuk e Saman Kudus ocupam seus lugares. O Arsenal também fez três alterações em sua escalação, após vencer o Burnley por 3 a 1. Gabriel Jesus e Martin Odegaard regressam de lesão; Jorginho e Kai Havertz vão para o banco. Enquanto isso, no gol, Aaron Ramsdale substitui David Raya, que não pode jogar contra o clube do qual está emprestado. Atualizado às 16h45 GMT

a diferença Brentford: Que assim seja, Ajer, May, Pinnock, Janelt, Onyeka, Norgaard, Yarmolyuk, Mbeumo, Quddus, Wesa.

Subs: Goode, Maupaye, Jorgensen, Strakosha, Lewis-Potter, Bert Harris, Baptiste, Olakegbe, Brierley. Arsenal: Ramsdale, Tomiyaso, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Saka, Rice, Odegaard, Gabriel Jesus, Trossard, Martinelli.

Subs: Whyte, Nketiah, Keiyur, Cedric, Jorginho, Nelson, Elneny, Havertz, Hine. governar: Tim Robinson (West Sussex).