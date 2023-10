Bob Myers admite ter deixado um jogo das finais da NBA durante o mandato da GM – NBC Sports Bay Area e CA

O ex-gerente geral do Warriors, Bob Myers, está em paz com sua decisão de deixar a organização e passar para o mundo menos estressante da análise televisiva.

O desgaste emocional durante seu mandato de 12 anos como principal arquiteto do elenco dos Warriors foi particularmente difícil. Quase todos os jogos foram importantes.

Myers abordou isso durante a conversa Com Adrian Wojnarowski da ESPN no “The Woj Pod” esta semana.

“Há um déficit nisso, não é?” Myers, agora analista da ESPN NBA, disse a Wojnarowski. “Estou orgulhoso de mim mesmo porque nunca… acho que deixei um jogo uma vez em 12 anos porque foi muito emocionante. Acho que foi um jogo da final em Auckland. , mas tenho certeza que os GMs ou outros gerentes podem entender isso. Alguns gerentes, generais, fazem isso o tempo todo.

“Eu conheço Jerry West, essa era sua maneira habitual de lidar com isso. Percebi que estou neste trabalho e estarei no prédio, não importa o que aconteça, bom ou ruim. , e tive a sorte de ver muito disso, quero ver.” Não quero estar no estacionamento ou longe quando algo realmente bom acontece e pensar: ‘Isso é o que fazemos tudo e eu perdi. Então você tem que arriscar lidar com a dor se perder.”

Os Warriors viram muitas coisas boas na gestão de Myers como gerente geral, já que disputaram 34 jogos das finais da NBA durante esse período, incluindo 18 em casa (15 na Oracle Arena, três no Chase Center).

Myers não especificou de qual jogo das finais ele sairá, mas houve muitos jogos problemáticos na Oracle Arena durante as batalhas dos Warriors com o Cleveland Cavaliers e o Toronto Raptors.

Para os fãs que se perguntam como Myers poderia deixar um jogo das finais da NBA antes da conclusão, ele apontou para o filme “Moneyball”, de 2011, que narrou a ascensão do Oakland Athletics no início dos anos 2000 sob o comando do então gerente geral Billy.

Ben, interpretado por Brad Pitt no filme, era famoso por não poder assistir aos jogos do time principal, e Myers pode se identificar com essa mentalidade.

“Este filme é muito bom para descrever a vida de um gerente geral”, disse Myers a Wojnarowski. “Quando ele está no carro, ele liga e desliga o rádio. Muitas pessoas que assistem ao filme provavelmente estão pensando: ‘Isso não é real’. Pergunte a qualquer gerente geral de qualquer esporte: “Isso é real? Isso é algo que acontece?” E certamente é.

“Quando ele está na sala de musculação e me avisa se alguma coisa acontecer.” “É um modo de vida tão torturante e passar por isso. Mas não há nada como a adrenalina do trabalho. Mas certamente este filme foi muito bom em mostrar sua vida interior.”

Myers agora pode assistir aos jogos do Warriors como um torcedor, e não tão investido no resultado de cada jogo como antes.

Para alguém que viveu e respirou todos os resultados, deve ser uma enorme sensação de alívio.

