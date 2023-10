Chris Paul preparado para o sucesso no papel mais necessário dos Warriors – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Nunca houve, nem deveria haver, qualquer debate interno sobre o melhor lugar para Chris Paul entre os Warriors. Eles sempre souberam.

O maior valor de Paul para esta equipe é como líder da segunda unidade, função que ele transferiu no domingo em Houston.

Depois de evitar o assunto publicamente por mais de três meses, o técnico do Warriors, Steve Kerr, finalmente o tornou oficial. Sua lógica ficou clara na vitória do Golden State por 106 a 95 sobre o Rockets no Toyota Center.

“Ele é muito bom em melhorar todo mundo”, disse o técnico Steve Kerr aos repórteres em Houston. “Seja ele titular ou no banco, ele terá impacto no jogo.”

Paul estabeleceu uma segunda unidade – com Gary Payton II, Jonathan Kuminga, Moussa Moody e Dario Saric – que deu aos Warriors uma vantagem impressionante de 24-8 no segundo quarto, mesmo quando eles perderam brevemente durante o jogo contra Houston. Ele assumiu a liderança no quarto período, e Stephen Curry rapidamente restaurou o placar com quatro cestas de três pontos em menos de dois minutos.

Paul terminou com oito pontos, sete assistências e cinco rebotes. Além disso, foi o melhor jogador do time e também o 22º nos 27 minutos em quadra. Cada um dos outros quatro membros da segunda unidade também terminou na coluna positiva.

“Você gostou disso? Quem gosta de coisas novas?” Paul falou sobre sua primeira aparição reserva em seus 18 anos de carreira na NBA. “Não é uma questão de você gostar ou não. É novo. Eu não odeio isso. Não é uma questão de você gostar. Gosto do fato de termos vencido. Isso foi o mais importante.”

De certa forma, a gestão de Paul no primeiro tempo salvou o início. Curry teve um primeiro tempo tranquilo. Draymond Green, retornando após perder o campo de treinamento e os dois primeiros jogos, cometeu três reviravoltas e três faltas em nove minutos. Andrew Wiggins jogou 28 minutos, incluindo 15 no primeiro tempo, e não interceptou nenhum rebote. Klay Thompson e Kevon Looney geralmente eram sólidos.

Curry foi o último titular a sair. Quando ele foi para o banco faltando 4:15 para o final do quarto, os Warriors estavam lutando por pontos e perdendo por 18-15. Na volta, faltando 7:42 para o final do primeiro tempo, o segundo time havia dado aos Warriors uma vantagem de 39-26.

“Eles eram a unidade muito melhor neste jogo, não se engane – principalmente porque matei nossa primeira unidade”, disse Green. “Mas eles eram uma unidade muito melhor, e Chris está na vanguarda de tudo isso. Isso será uma vantagem para nós. Quando você fala em substituir Steph Curry por Chris Paul, não existe nada melhor do que isso.”

Muitas vezes nas últimas temporadas e certamente na temporada passada, as segundas unidades do Golden State tenderam a ter dificuldades no ataque. Não era incomum que os fios evaporassem quando jogadores importantes – principalmente Curry – sentavam no banco. A busca por uma solução para os irritantes minutos “não-Steve” foi uma prioridade no verão passado.

O que levou o novo gerente geral Mike Dunleavy a Paul. Sim, o CP3 é um inimigo de longa data. Sim, ele tem 38 anos. Sim, ele pagou US$ 30 milhões nesta temporada. E sim, é conhecido por ser um tanto espinhoso.

Mas não havia dúvida de que era a melhor alternativa de curry disponível no planeta.

Em três jogos, incluindo duas partidas como titular, Paul continua em busca de seu chute, mas tem 28 assistências e cinco viradas. Sua proporção de 5,6 para 1 não é sustentável, mas os Warriors ficarão felizes com uma proporção de 4 para 1. Ele fez 7 para 1 no primeiro jogo fora do banco em uma carreira que começou em 2005, um total de 1.365 jogos atrás.

“Estou descobrindo”, disse Paul sobre seu papel. “É algo novo. É tudo o que tenho que fazer para ajudar nosso time a vencer. Se isso significa isso, se significa não terminar alguns jogos ou outros.”

A dupla função do CP3 era reduzir a rotatividade da equipe e resolver minutos que não fossem de Steve. Três jogos depois, Paul conseguiu ambos.

Até esta temporada, Kerr se contentava em jogar no meio de Carey-Green-Thompson por 35-37 minutos por jogo. Ele espera obter apoio suficiente do banco para derrubar os três na faixa dos 30, idealmente não superior a 32.

“Veremos como vai ser”, disse Kerr sobre sua rotação. “As coisas podem mudar.

“Mas gostei do visual desta noite. Este núcleo foi a melhor unidade de cinco jogadores da liga no ano passado. Temos dados para nos dizer e olhos para nos dizer que este grupo sabe como jogar junto.”

A segunda unidade frequentemente sabotou os titulares na temporada passada. CP3 saindo do banco deve mudar isso, mesmo que isso lhe custe a mais longa sequência de titulares para iniciar uma carreira na NBA.

“Sempre fui da mesma maneira em relação a competir e fazer o que for preciso para ajudar nosso time a vencer”, disse Paul. “Nesta função – se isso significa começar, se isso significa sair do banco – eu sei quem sou e o que posso fazer. E com a nossa equipe funciona. Nos dá um elenco maior.

“Nunca estive em um time com tanta profundidade. Já estive em times muito bons – não confunda – mas não necessariamente onde todos esses caras podem começar.

Onze guerreiros podem começar, mas o limite legal é cinco. Esta foi a primeira experiência de Paul fora do time titular e foi uma vitória para os Warriors em quase todos os aspectos.

Baixe e siga o Dubs Talk Podcast