Julius Randle luta enquanto os esquecidos Knicks caem para os Pelicans.

NOVA ORLEANS – Os Knicks lamentaram a quantidade de reviravoltas que cometeram na noite de sexta-feira contra os Hawks, mesmo que tenham conseguido superar seus erros para sua primeira vitória da temporada.

Dezesseis reviravoltas na noite anterior em Atlanta foram superadas por mais 19 brindes – liderados por oito enormes de Julius Randle – na feia derrota dos Knicks por 96-87 para os Pelicans na noite de sábado no Smoothie King Center na segunda metade da temporada . Volte.

“Só preciso melhorar. Tive oito reviravoltas. Isso nunca deveria acontecer. Então, assumo total responsabilidade por isso”, disse Randle. “Acho que estávamos um pouco estagnados e não fizemos muito para ajudar uns aos outros. . Apesar de tudo isso, reduzimos no terceiro quarto e nos demos uma chance. “Eu simplesmente não terminei direito.”

Randle também teve outro desempenho de arremesso errático, terminando 4 de 15 no geral, enquanto errou todas as cinco tentativas de três pontos para terminar com 10 pontos.

O duas vezes atacante All-Star acertou apenas 27,7 por cento de suas tentativas de gol (13 de 47) durante o início de 1-2 dos Knicks.

Julius Randle, que marcou apenas 10 pontos e cometeu oito reviravoltas, discute com um árbitro durante a derrota dos Knicks por 96-87 para os Pelicans. USA TODAY Esportes via Reuters Conn

Jalen Brunson, que acertou oito cestas de 3 pontos na noite de sexta-feira contra o Hawks, errou quatro de cinco de longa distância como parte de um arremesso de 7 de 37, o melhor da equipe, além do arco.

RJ Barrett marcou 18 pontos para liderar o Knicks, que completará esta viagem de três jogos na noite de terça-feira em Cleveland.

Não sendo do tipo que dá descanso aos jogadores ou mesmo altera seu rodízio com base no cronograma, Thibodeau disse antes do jogo que os Knicks “não têm compromisso” em sua primeira partida consecutiva da temporada após a vitória de sexta-feira em Atlanta.

“Esse é o grande desafio da liga. É preciso que você esteja em boa forma”, disse Thibodeau após o jogo. “É preciso que você seja mentalmente forte. Você será desafiado todas as noites. Você é e será desafiado de diferentes maneiras: física, mental e emocionalmente.

Jalen Brunson, que fez apenas 14 pontos, disputa a bola com Jonas Valanciunas na derrota dos Knicks. USA TODAY Esportes via Reuters Conn

Brandon Ingram marcou 26 pontos para liderar os Pelicans (2-0), e Zion Williamson marcou 24 pontos em 12 de 17 arremessos em seu primeiro jogo contra os Knicks em mais de dois anos.

Williamson perdeu os quatro encontros anteriores entre as duas equipes devido a múltiplas lesões, mas o duas vezes All-Star marcou 24 pontos na primeira vitória dos Pelicans na quarta-feira sobre o Memphis, depois de não ter aparecido em nenhum jogo na temporada passada, após 2 de janeiro.

Mitchell Robinson (oito pontos e 15 rebotes) superou Williamson em uma ponta e marcou quatro pontos consecutivos na outra, incluindo um rebote ofensivo no meio do primeiro quarto, mas os Knicks perdiam por 26-12 aos 12 minutos.

Randle cometeu três das sete reviravoltas dos Knicks no trimestre e cinco das 10 no primeiro tempo.

Zion Williamson, que marcou 24 pontos, avança para fazer bandeja após passar por Mitchell Robinson durante a derrota dos Knicks. NBAE por meio do Getty Images

Eles também perderam 15 das 21 tentativas de field goal no período, incluindo todas as oito na faixa de 3 pontos.

Os Pelicans ampliaram a vantagem para 19 pontos no início do segundo tempo e, apesar dos nove pontos de Barrett no quarto, os Knicks ainda estavam perdendo por 55 a 37 no intervalo, com Williamson marcando 12 pontos antes do intervalo.

Quentin Grimes acertou uma cesta de 3 pontos para seus primeiros pontos no jogo no início do terceiro período e Barrett acertou uma bandeja reversa em uma sequência de 14-6 para abrir o segundo tempo e reduzir o déficit para 10.

Brunson marcou três gols para os Knicks às 7h05 e 5h05 do quarto, e Josh Hart reduziu a vantagem para seis no final do quarto.

Mas os Knicks perderam as primeiras oito tentativas de arremesso para abrir o período final, e os Pelicans usaram uma vantagem de 10-1 para essencialmente selar a vitória.

“Menos de 24 horas e a mudança de horário é meio estranha. Principalmente no início da temporada, mas é claro que há um pouco de cansaço hoje, mas isso não é desculpa no final do dia”, disse Barrett. “Quando viemos aqui, temos que dar o nosso melhor e jogar.” O nosso melhor.

“Achei que jogamos duro, jogamos juntos e não desistimos. Cada vez que eles subiam, corríamos e reduzíamos para seis. Achei que jogamos duro, mas eles nos superaram hoje.”





