Bob Moore, fundador da Bob's Red Mill, morre aos 94 anos

Bob Moore, o fundador e rosto barbudo da empresa de alimentos distribuída globalmente Bob's Red Mill, morreu no sábado.

Ele tinha 94 anos.

Moore, que atuou no conselho de administração da empresa com sede em Milwaukee até sua morte, lançou a Bob's Red Mill em 1978 com a ajuda de sua esposa, Charlie, depois que sua família adotou uma dieta nutritiva cheia de grãos integrais.

Hoje, Bob's Red Mill oferece mais de 200 produtos – desde farinha de trigo integral até granola clássica e misturas de brownie sem grãos. Um retrato de seu avô – completo com chapéu, óculos, barba branca e gravata pólo – adorna cada peça, tornando seu rosto reconhecível nas prateleiras dos supermercados em Oregon e em outros lugares.

Em 2010, por ocasião do seu 81º aniversário, Moore entregou a empresa – que em 2004 tinha receitas estimadas em mais de 24 milhões de dólares – aos trabalhadores através de um plano de propriedade de ações para funcionários.

“Posso ter dado a empresa a eles, mas a parte principal ainda é minha”, disse Moore ao The Oregonian/OregonLive em 2010.

Hoje, mais de 700 funcionários possuem a empresa em ações de contas de aposentadoria não comerciais.

Moore se aposentou de seu trabalho diário no Bob's Red Mill em 2018, aos 89 anos.

Trey Winthrop, atual CEO, disse que o espírito de Moore permanecerá na empresa.

“Ele fez tudo o que pôde para nos deixar em um caminho forte”, disse Winthrop em um comunicado à imprensa anunciando a morte de Moore. “Todos sentimos a responsabilidade e a motivação de preservar a sua abordagem do velho mundo aos alimentos não processados; o seu compromisso com ingredientes puros e de alta qualidade; e a sua generosidade para com os funcionários-proprietários e organizações educacionais focadas na saúde nutricional.

Moore e sua esposa, falecida em 2018, doaram à Oregon State University para criar o projeto Centro Familiar Moore para Alimentos Integrais, Grãos, Nutrição e Saúde Preventiva na Faculdade de Saúde. Eles também prometeram US$ 25 milhões para criar Bob e Charlie Instituto Moore de Nutrição e Bem-Estar Na Oregon Health & Science University.

Moore tem filhos Ken, Bob Jr. e David, além de nove netos e seis bisnetos.

Detalhes sobre a planejada celebração da vida estão por vir.

– Beth Slovic, bslovic@oregonian.com, 503-221-8551

Nosso jornalismo precisa do seu apoio. Por favor, torne-se um assinante hoje em OregonLive.com/subscribe