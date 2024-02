Os reparos de automóveis estão se tornando mais caros. Esta é a razão

“Os clientes estão definitivamente chocados”, disse David Goldsmith, proprietário da Urban Classics Repair Shop no Brooklyn, na cidade de Nova York.

Os custos de reparação são elevados em comparação com a taxa global de inflação. Os custos de manutenção e reparo de veículos aumentaram 4,1% anualmente de novembro de 2013 a novembro de 2023, Em comparação com apenas 2,8% do índice geral de preços ao consumidor.

O aumento foi particularmente acentuado desde a pandemia. Antes disso, os custos de reparação subiam a uma taxa anual de cerca de 3,5% a 5%, segundo a Mitchell, que fabrica software para os sectores de reparação de colisões e seguros automóveis. Mas em 2022, a taxa saltou para cerca de 10% e não caiu desde então.

O problema é ambíguo.

“Acho que o que podemos dizer é verdade é que o custo dos sinistros de seguros de colisão está aumentando”, disse Matt Moore, vice-presidente sênior do Instituto de Dados de Acidentes Rodoviários do Instituto de Seguros para Segurança Rodoviária. “Depois disso, é difícil dizer por que isso aconteceu.”

Os veículos podem ser mais caros para consertar. As avarias também podem ser mais graves.

Os carros são 33% mais pesados ​​em 2022 do que eram em 1985 e cerca de duas vezes mais potentes, de acordo com o HLDI. Ao mesmo tempo, aumentaram os incidentes por excesso de velocidade e os acidentes de trânsito.

Colisões de veículos pesados ​​em velocidades mais altas significam acidentes piores.

Os dados também podem ser distorcidos. Os acidentes a baixa velocidade, que tendem a ser menos graves e menos dispendiosos, estão a tornar-se menos frequentes à medida que a tecnologia de segurança melhora.

Os carros também estão cheios de mais coisas, então mais coisas podem dar errado. Quase 20% deles possuem turboalimentadores acoplados aos motores, gerando mais potência e melhorando a eficiência. Dois terços destas empresas têm sistemas de tracção às quatro rodas – um enorme salto em relação aos 10% registados na década de 1980. Todos esses mods adicionam equipamentos que podem quebrar.

Materiais leves, como o alumínio, são cada vez mais populares, mas podem ser quebradiços e exigir substituição. Os carros têm menos peças graças aos novos métodos de fabricação, mas as peças que possuem são volumosas e mais caras para substituir.

As mudanças não param por aí.

“Seu carro normal hoje é basicamente uma rede contínua de computadores”, disse Goldsmith.

A computação automotiva tem evoluído lentamente há décadas, mas mudou “drasticamente” na última década, disse Ryan Mandel, diretor de consultoria de desempenho da Mitchell.

“Você pode sofrer o mesmo tipo de acidentes que teria ocorrido há 10 anos”, disse Mandel. “Mas agora você tem três sensores adicionais localizados na parte afetada do carro que você precisa substituir.”

Enquanto isso, o talento na reparação de automóveis é escasso. A pandemia da COVID-19 exacerbou a escassez de longa data.

Em 2019, a taxa média de mão de obra para reparos era inferior a US$ 50 por hora nos Estados Unidos, de acordo com Mitchell. No final de 2023, estava perto de US$ 60. A maioria desses aumentos ocorreu em 2022 e 2023.

À medida que menos pessoas dirigiam seus carros durante os anos da Covid, a demanda por reparos diminuiu. Os técnicos deixam a indústria em busca de outro trabalho.

A pandemia também levou a um aumento no custo das peças sobressalentes. As interrupções no transporte contribuíram para este aumento.

Em 2022, o custo das peças importadas das montadoras aumentou 10% e as peças de reposição aumentaram 17%, em comparação com a taxa de inflação anual habitual de 0% a 4%.

Muitos na indústria automóvel acreditam que os custos não podem continuar a subir a estas taxas. A indústria está a viver a sua maior transformação dos últimos 100 anos – da gasolina para a eletricidade, da mecânica para a digital.

“Se quisermos que os carros sejam acessíveis, a sua manutenção deve ser acessível”, disse Alan Amici, presidente e CEO do Center for Automotive Research. “E os seus custos de reparação têm de ser acessíveis, caso contrário veremos um declínio nas vendas de automóveis. Portanto, penso que os fabricantes de automóveis terão um incentivo para reduzir esses custos.”

Assista ao vídeo para saber mais.