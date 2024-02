A infeliz verdade sobre reivindicar a Segurança Social aos 70 anos

O conselho mais comum para os aposentados é adiar o recebimento da Previdência Social o máximo possível, até os 70 anos, se puder. O motivo é sólido: adiar os benefícios garante que você verá benefícios mensais mais elevados assim que começar a receber, e é provável que você aumente seus benefícios vitalícios na maioria dos casos adiando até os 70 anos.

Mas esperar para reivindicar seus benefícios do Seguro Social também traz algumas desvantagens. Aqui está a triste verdade sobre reivindicar a Segurança Social aos 70 anos.

Não é totalmente isento de riscos

Embora a Administração da Previdência Social garanta que você receberá um cheque de benefício maior para cada mês que atrasar além da idade de elegibilidade, esperar para reivindicar os benefícios ainda traz alguns riscos significativos. Afinal, esperar para reivindicar até os 70 anos significa que você não reivindicará antes, o que significa que você abrirá mão de até oito anos de cheques de benefícios.

Conforme mencionado anteriormente, é provável que você maximize os benefícios de sua vida esperando até os 70 anos. Dados do CDC mostram que uma pessoa de 62 anos viveria o suficiente para receber mais benefícios vitalícios se atrasasse a Segurança Social, mas isso é apenas uma média.

Um estudo de 2019 da United Income descobriu que 57% dos reformados teriam maximizado a sua riqueza na reforma se esperassem para reclamar até aos 70 anos. No entanto, isto também significa que 43% dos reformados não teriam sido capazes de maximizar a sua riqueza se esperassem tudo isto. tempo. No entanto, apenas 6,5% dos reformados teriam mais riqueza na reforma se a reivindicassem aos 62 ou 63 anos, de acordo com o estudo, por isso provavelmente irá querer esperar pelo menos alguns anos.

Infelizmente, não há como saber se você pertence à maioria ou não. Existem razões pelas quais você pode pensar que não, como ter um problema de saúde que reduz sua expectativa de vida. Mas no final, você terá que correr o risco de esperar para reivindicar seus benefícios.

Você pode reduzir temporariamente os benefícios do seu cônjuge

Seu cônjuge pode reivindicar benefícios mais elevados em seu registro de rendimentos do que se ele os reivindicasse em seu próprio registro. Os benefícios conjugais da Previdência Social permitem que o cônjuge receba até metade do valor que seu parceiro receberá na idade de aposentadoria completa. Isso pode fornecer um aumento significativo em seus benefícios.

Mas há um problema: ambos os cônjuges devem receber ativamente os benefícios da Segurança Social.

É importante ressaltar que, diferentemente dos benefícios de aposentadoria pessoal, os benefícios para cônjuge são máximos na idade de aposentadoria completa. Isso significa que se você estiver esperando para reivindicar seus benefícios, mas seu cônjuge já atingiu a idade de aposentadoria completa, você poderá receber um benefício muito menor do que receberia se também estivesse recebendo benefícios.

Coordenar as estratégias de reclamação da Segurança Social com o seu cônjuge requer alguns cálculos complexos. Conversar com um consultor financeiro sobre sua situação específica pode valer a pena tempo e dinheiro para muitos.

Você pode deixar menos para seus herdeiros

Ao atrasar seus benefícios da Previdência Social, você provavelmente dependerá mais de suas contas de aposentadoria para sustentar seus gastos com aposentadoria aos 60 anos. Além disso, embora o valor da sua anuidade da Segurança Social aumente enquanto espera, não tem valor residual depois de passar. Por outras palavras, depois de partir, a sua Segurança Social vale $0 (com a possível excepção dos benefícios de sobrevivência para uma viúva ou viúvo). Por outro lado, qualquer dinheiro restante em sua conta de aposentadoria irá para seus beneficiários.

Isto pode levar alguns a decidir cobrar antecipadamente, na esperança de aproveitar o crescimento nos seus benefícios da Segurança Social. A antecipação permitirá que você retire quantias menores de suas contas de aposentadoria antes dos 70 anos. Isso dá ao seu dinheiro mais tempo para acumular do que alguém que espera até os 70 anos para reivindicá-lo, e pode resultar em uma herança maior para seus herdeiros.

Esta estratégia apresenta um risco muito maior do que esperar para reivindicar benefícios. A Previdência Social oferece um aumento garantido ajustado pela inflação em seus benefícios mensais por meio do adiamento. A recolha antecipada e a manutenção de mais dinheiro investido nos mercados financeiros abrem a porta a uma má sequência de retornos, resultando em menos dinheiro sobrando para os seus beneficiários, ou talvez não tendo o suficiente para pagar a reforma nos seus últimos anos. Se você está considerando essa estratégia, certifique-se de compreender os riscos envolvidos.