BIG revela o design de uma vila da moda urbana em Portugal

© Lucian R, BIG – Cortesia do Bjarke Ingels Group

Excelente Colabora com a plataforma de tecnologia global para moda de luxo Inacessível A equipa do promotor imobiliário português Castro está a planear construir uma vila da moda urbana nas encostas do Rio Lena, no Porto, com o objectivo de “Fuse Valley”. A sede recém-introduzida na plataforma consiste em 12 edifícios interconectados com design exclusivo que representam vários elementos da estrutura da empresa. O projeto será interrompido no início de 2023 e abrirá suas portas em 2025.

O projeto está localizado dentro do site Fuse Fence do BIG, que é o projeto principal de 24 edifícios para várias empresas de tecnologia e start-ups. O local repleto de arte de 178.000 metros quadrados inclui praças, parques e pátios paisagísticos. Cada edifício fica em uma série de terraços verdes exuberantes que conectam a estrada principal com o rio Lena. Ao longo do rio, muitos eventos públicos e instalações estão localizados para valorizar os recursos naturais.

Os telhados dos edifícios são dispostos para formar a extensão artificial da colina, criando declives e terraços que proporcionam amplos espaços abertos para os funcionários e visitantes relaxarem. Trilhas naturais estendem-se desde a paisagem até os telhados, criando plataformas flexíveis para as pessoas passearem pelo campus. As fachadas do rés-do-chão afastam-se, cobrindo as esquinas, criando um espaço adicional para o público.

Em vez de um complexo de escritórios corporativos, a futura casa de Forfetz em Fuse Valley será um conjunto urbano vibrante que reúne cada curador, criador, cliente e colaborador no novo ambiente mais inovador da cidade. Como a aldeia natural de tecido urbano, a cerca de fusível permitirá que ela cresça e se expanda naturalmente. – Jorke Ingels, fundador e diretor criativo, Excelente

Cada edifício é projetado para valorizar seu design específico, criando uma experiência arquitetônica interna dinâmica. Cada estrutura possui um sótão em forma de sótão com pé direito adicional e mezaninos abertos, criando uma conexão visual e física com todos os andares. Fornece um ambiente biofílico que aumenta a produtividade e o bem-estar em ambientes internos e externos.

Jerke Ingels Group Postou fotos de Um novo projeto de obra-prima de 150.000 acres Será recém-construído em um deserto no oeste Estados Unidos. Nomeado DelosO projeto visa “criar uma nova cidade nos Estados Unidos que estabelecerá um padrão global para a vida urbana, expandirá os recursos humanos e se tornará um mapa para as gerações futuras”. O projeto deve ter uma população de mais de 5 milhões nos próximos 40 anos, tornando-a a cidade mais sustentável do mundo.