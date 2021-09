Nenhum país do mundo ganhou tanto dinheiro com transferências na última década, visto que Portugal ainda luta para transformar lucros atraentes em sucesso no coração do Super Agente Jorge Mendes.

O site, que foi criado para registar transferências de jogadores, tem um saldo positivo de transferências de cerca de 2,5 2,5 mil milhões para os clubes portugueses, de acordo com um relatório da FIFA no mês passado que assinalava o 10º aniversário do Transfer Match System (DMS).

Entre 2011 e 2020, cerca de 15 por cento das transferências mais caras do mundo vieram da liga portuguesa, com três equipes na Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2017 nesta temporada, mas nenhum vencedor após a vitória do Porto sob o comando de José Mourinho em 2004.

“O valor dessas transferências poderia explicar o papel de Portugal como ponte entre a América do Sul e as principais ligas europeias”, disse à AFP Lois Ravenel, pesquisadora do Laboratório de Futebol do CIES.

Relatório da FIFA A rota do Brasil a Portugal mudou entre os clubes de jogadores mais viajados do mundo nos últimos 10 anos, com 1.550 jogadores desembarcando na Europa via Portugal, um país com uma população de apenas 10 milhões.

O exemplo do internacional brasileiro Eder Milito, comprado pelo Porto de São Paulo em 2018 por sete milhões de euros e vendido ao Real Madrid por 50 milhões num ano, é uma prova clara da rentabilidade destas transações.

No seu centro estão os agentes portugueses que se tornaram “muito influentes” pelo “vasto conhecimento da América do Sul, de Portugal e das principais ligas europeias”, afirma Ravenel.

Mendes, talvez o agente de futebol mais poderoso do mundo, é famoso por ganhar muito dinheiro em negócios de lubrificação entre clubes de elite de Portugal e da Europa.

Entre 2011 e 2020, os agentes portugueses ganharam மில்லியன் 320 milhões em transferências, tornando-se o quarto país com mais custos intermediários portugueses do mundo.

“A presença de agentes em Portugal está a aumentar”, disse Emanuel Madiros, fundador da Global Alliance for Sports (SIGA), que por vezes se preocupa com a crescente influência de jogadores “ainda amadores e menores”.

Os outros três grandes clubes portugueses – Sport Lisboa, Benfica e Porto, ocupam os três primeiros lugares para lucros com transferências nesta ordem, e o modelo económico não beneficia as suas ambições desportivas ou necessidades financeiras.

“É uma liga de crédito porque os orçamentos são baseados inteiramente nas transferências de jogadores e se as vendas esperadas não chegarem, as perdas serão imediatas”, diz Ravenel.

O Benfica sofreu a primeira perda financeira desde a época passada após 2012/13, altura em que as receitas da epidemia do Govt-19 caíram, enquanto as contas do Sporting, que não conquistam um título desde 2002, estão no vermelho.

Espera-se que a Porto Finance Fair dê lucro depois de muitos anos sob o controle do jogo.

“Não há centralização da televisão e dos direitos empresariais em Portugal, o que traz um melhor equilíbrio entre as outras fontes de rendimento e a liga”, afirma Medros.

“Para Portugal ser mais competitivo, os seus clubes têm de conseguir manter alguns jogadores, mas a diferença de riqueza aumentou tremendamente nos últimos anos, especialmente agora em comparação com equipas como o Manchester City ou o Paris Saint-Germain”, acrescentou Ravenel.

