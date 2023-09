Quase toda a população do mundo esteve exposta ao aquecimento global durante o período de junho a setembro – estudo

CINGAPURA (Reuters) – Quase toda a população global viu as temperaturas subirem de junho a agosto como resultado das mudanças climáticas causadas pelo homem, de acordo com um relatório de pesquisa revisado por pares e publicado na noite de quinta-feira.

O verão de 2023 no Hemisfério Norte foi o mais quente desde o início dos registos, com ondas de calor prolongadas na América do Norte e no sul da Europa causando incêndios florestais catastróficos e taxas de mortalidade disparadas. Julho foi o mês mais quente de que há registo, enquanto as temperaturas médias em Agosto também se situaram 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Estudar por Clima centralUm grupo de investigação sediado nos EUA estudou temperaturas em 180 países e 22 regiões e descobriu que 98% da população mundial estava exposta a temperaturas com pelo menos duas vezes mais probabilidade de serem mais elevadas do que as causadas pela poluição por dióxido de carbono.

“Quase ninguém na Terra escapou do impacto do aquecimento global nos últimos três meses”, disse Andrew Pershing, vice-presidente de ciência da Climate Central.

“Em todos os países que pudemos analisar, incluindo o Hemisfério Sul, onde esta é a época mais fria do ano, vimos temperaturas que seriam difíceis – e em alguns casos quase impossíveis – sem as alterações climáticas causadas pelo homem”, disse ele.

A Climate Central avalia se os eventos de calor são mais prováveis ​​como resultado das alterações climáticas, comparando as temperaturas observadas com as geradas por modelos que eliminam o efeito das emissões de gases com efeito de estufa.

Afirmou que até 6,2 mil milhões de pessoas experimentaram pelo menos um dia de temperaturas médias que eram pelo menos cinco vezes mais prováveis ​​de resultar das alterações climáticas, o valor máximo no Índice de Transição Climática do Centro Climático.

As ondas de calor na América do Norte e no sul da Europa teriam sido impossíveis sem as alterações climáticas, disse Frederik Otto, cientista climático do Instituto Grantham para as Alterações Climáticas e Ambiente.

“Observamos ondas de calor isoladas”, disse ela. “Não foi tornado cinco vezes mais provável. Foi tornado infinitamente mais provável porque não teria acontecido sem as alterações climáticas.”

(Reportagem adicional de David Stanway em Singapura e Ali Weathers em Copenhague) Editado por Gerry Doyle

